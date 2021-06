Presque là! La date de sortie de Fast and Furious 9

La prochaine entrée dans la série de films Rapides et furieux aura de nombreuses surprises pour les fans de dominic Toretto et votre équipe. Des retours inattendus et un conflit qui trouvera son origine dans le passé du protagoniste de la saga. D’un côté, il y a la « résurrection de Han », un personnage que l’on pense être mort dans les épisodes précédents. Les fans de la franchise se demandent quelles sont les circonstances de ce mystérieux retour.

En revanche, les méchants du film : le cyberterroriste Chiffrer énumère le frère cadet de Dom, Jacob, pour prendre sa revanche contre l’équipe de pilotes. Ce personnage est un dangereux assassin entraîné, un voleur expert et un conducteur de précision. Tout indique que Le passé de Dom l’a finalement rattrapé dans ce match revanche inattendu.

Quand Fast and Furious 9 arrivera-t-il au cinéma ?







Rapide et furieux 9 est dirigé par Justin lin et a d’autres surprises : il revient aussi Mienne, sœur de Dom et ancienne compagne de Brian O’Conner. L’histoire de la famille des Toretto est certainement très importante dans l’intrigue du film. On sait que le père des frères apparaîtra, Jack, et une version plus jeune de Dom sera interprétée par Vincent, le fils de Vin Diesel.

Quand cette nouvelle entrée dans la série emblématique pleine de poursuites et d’action sortira-t-elle en salles? La date est le 24 juin prochain. Le film ne sortira sur aucune plate-forme de streaming pendant sa projection dans les salles. Un pas en avant vers le retour à la normalité compte tenu de la crise du COVID-19[feminine.

Les stars de cinéma Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron et John Cena. Un casting de luxe pour une aventure qui promet beaucoup de vitesse, d’émotions et d’adrénaline.