Presque heureux : la série argentine revient sur Netflix avec sa deuxième saison

NETFLIX

La série avec Sebastián Wainraich et Natalie Pérez revient au N rouge. Passez en revue la date de sortie, le synopsis, le casting et plus encore!

©NetflixLes premières images de la deuxième saison d’Almost Happy.

Les plateformes de streaming continuent d’étendre les productions latino-américaines à travers le monde. C’est qu’il ne s’agit plus de chercher les fictions conventionnelles dans les services d’abonnement, mais aussi celle qui est la plus proche de notre culture ou avec des visages familiers. De cette façon, vous reviendrez à Netflix avec sa deuxième saison presque heureuxla série de Sébastien Wainraich qui s’est positionné parmi les tendances avec sa première fournée d’épisodes.

En 2018, l’humoriste argentin avait fait ses débuts sur le N rouge avec son stand-up spécial intitulé Sébastien Marcelo Wainraich. À l’époque, son monologue tournait autour des petites choses de la vie quotidienne, leur trouvant un côté humoristique : des minibars à pourquoi les funérailles sont meilleures que les mariages. Mais en 2020 il décide de redoubler la mise avec une production d’humour pur.

sous le nom presque heureux, Sebastián a été présenté comme un animateur de radio à la notoriété discrète qui tente de se frayer un chemin à travers le monde tout en s’occupant de son ex-femme, dont il est toujours amoureux, et de leurs deux enfants. Son originalité a rapidement placé les 10 épisodes de moins d’une demi-heure parmi le top 10 de Netflix en Argentine. En ce sens, il reprendra très prochainement sa diffusion sur le géant du streaming.

La date choisie était 13 avrilmoment où les chapitres renouvelés verront la lumière de la main de Hernán Guerschuny. En naviguant sur les obstacles de la vie d’adulte, cette fois Sebastián va approfondir les conflits avec tous ses liens : avec son ex-femme, qui est enceinte d’un autre homme, avec ses enfants, qui grandissent et lui font face, avec ses collègues, qu’ils respectent de moins en moins, avec son frère, qui le questionne à chaque pas qu’il fait dans la vie et, surtout, avec lui-même.

Natalie Pérez, Santiago Korovsky, Peto Menahem, Lucas Wainraich, Sofía Guerschuny Pesci, Miguel Ángel Podesta ils reviendront avec leurs performances à presque heureux. De même, le casting comprendra la participation d’invités spéciaux tels que Carla Peterson, Benjamin Amadeo, Julieta Díaz, Roberto Moldavsky, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg et María Abadi.

