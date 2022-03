Presque heureux : la série argentine à succès a présenté la bande-annonce officielle avant son retour sur Netflix

NETFLIX

Sebastián Wainraich et Natalie Pérez reviennent sur la plateforme de streaming avec des invités de luxe. Connaître la bande-annonce, la date de première et le synopsis de la saison 2.

©NetflixNouvelles images de la série argentine Casi Feliz.

« Demain je reverrai mes enfants”, déclare Sebastián avec enthousiasme et marque le retour de l’une des séries argentines les plus réussies de Netflix. On parle de presque heureuxla comédie fiction qui a triomphé sur la plateforme de streaming grâce à Sébastien Wainraich et qui reprend avec sa deuxième saison. Avant la première du nouvel épisode, le service d’abonnement a présenté le premier aperçu officiel. Découvrez la bande-annonce ici!

Comédien et personnalité de la radio. C’est ainsi que le N rouge décrit le protagoniste de la bande dirigée par le présentateur argentin. Et c’est qu’il ne s’agit que d’une production semi-biographique, où il navigue lui-même avec beaucoup d’humour dans les obstacles de sa vie d’adulte. Dans cette deuxième partie, Sebastián approfondira les conflits avec tous ses liens, montrant un nouveau visage du personnage arrivé sur la plateforme de streaming en 2020.

Deux ans plus tard, le comédien – qui a fait ses débuts sur Netflix avec son stand-up spécial intitulé Sébastien Marcelo Wainraich– se plongera dans le lien avec son ex-femme, qui revient de Barcelone enceinte d’un autre homme. « Sommes-nous des petits amis ou des ex qui sont seuls et qui se réunissent ?», interroge la mère de ses enfants dans la bande-annonce. Il les reverra aussi, qui ont maintenant grandi et lui font face.

Bien sûr, ses collègues de travail ne seront pas en reste, qui ont de moins en moins de respect pour lui, et son frère, qui remet en question chaque pas qu’il fait dans sa vie. Comme si cela ne suffisait pas, le protagoniste de presque heureux vous devrez vous débrouiller. « Ce qui pourrait être un drame devient une comédie permanente, parfois confortable, parfois inconfortable. Sébastien sera-t-il enfin heureux ?», conclut son synopsis officiel.

Leur date de sortie est prévue pour le 13 avril, où ils reviendront à l’écran avec leurs performances. Natalie Pérez, Santiago Korovsky, Peto Menahem, Lucas Wainraich, Sofía Guerschuny Pesci et Miguel Ángel Podesta. De plus, le premier regard sur les invités de la saison a été montré dans la bande-annonce officielle : Carla Peterson, Benjamin Amadeo, Julieta Díaz, Roberto Moldavsky, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg et María Abadi.

