Presque heureux 2 : humour surchargé, nostalgie et nécessité de revoir le passé pour comprendre le présent

Il y a un peu plus d’un mois Netflix présenté Fabriqué en Argentine, une section spécifique pour faire connaître tous les films en cours de réalisation dans le pays et ceux à venir. Et ça ne s’est pas mal passé après cette annonce, puisque Grêle, la dernière première nationale, a réussi à dominer le TOP des contenus non anglophones dans le monde. Mais les séries ont aussi une place très importante sur la plateforme de streaming. Rappelons-nous que la première production de ce pays fut edha puis sont venus d’autres comme Apache, le royaume et presque heureuxqui lance maintenant sa deuxième saison.

La comédie écrite et interprétée par le chauffeur Sébastien Wainchaich et également créé par Hernán Guerschuny et Alejandro De Graziar, revient sur l’écran N rouge avec huit épisodes qui colorent la vie de cet animateur radio de presque 50 ans avec un peu plus de mélancolie et d’émotion. Même s’il faut dire que sans négliger la ironie et les gag des tragi-comiques qui le laissent presque constamment ridicule. Dans spoilersnous vous invitons à savoir ce que cette nouvelle partie de la série argentine originale de Netflix.

Comment se passe la saison 2 d’Almost Happy ?

L’éternel retour au passé dans le titre n’est pas accidentel. La deuxième saison de presque heureux commence avec Sebastián se rendant à l’aéroport pour chercher non seulement ses deux enfants mais aussi son ex-partenaire Pilar, interprétée par Nathalie Pérez, qui est à nouveau enceinte de jumeaux. Mais les bébés qu’il attend ne sont pas les siens, ils sont rocher, tu es maintenant ? ex fiancé. Rien n’est clair pour Sebastián, mais une chose est claire : Pili est de retour à Buenos Aires et peut-être pour commencer une nouvelle vie dans la ville. Avec lui? Nous ne le savons pas.

Bien sûr, cela provoque une grave confusion chez Sebastián, qui n’a manifestement jamais rompu le lien avec la mère de ses enfants. Par conséquent, il ne peut toujours pas décider de l’appeler partenaire ou ex-partenaire, se référant à elle – la plupart du temps – avec le premier mot. Cependant, les problèmes de Sebastian ne s’arrêtent pas là. Dans cette nouvelle saison, le personnage commence à peser de plus en plus son âge et ses mauvaises performances sexuelles sont moquées par nombre de ses connaissances, ce qui devient sans aucun doute l’une des clés humoristiques de la série.

Mais plus encore. presque heureux 2 Cela donne à Sebastián l’occasion de réaliser à quel point il a des préjugés sur différentes questions de la vie et à quel point le devoir a toujours pesé sur lui implicitement, bien qu’il essaie de le nier encore et encore. Ces nouveaux chapitres lui donnent aussi la chance de les reconnaître et enfin de s’en libérer, ainsi que de son ego. D’une certaine manière, le personnage est obligé de prendre ses distances avec ce qui lui arrive, d’arrêter de parler de lui tout le temps et de se connecter plus profondément avec son entourage. Ce défi l’amènera même à prendre des décisions importantes, ce pour quoi il n’était pas très doué non plus.

Pour cette raison, bien que dans la première saison, la famille était pertinente, dans cette nouvelle étape, elle assume un rôle central dans le lien avec le protagoniste. En ce sens, les acteurs qui composent le casting font un très bon travail. De Natalie Pérez au magnifique rôle de Carla Peterson. L’actrice joue le directeur de la station de radio où travaille Sebastián. Eva est une femme autonome avec une honnêteté profonde qu’elle parvient à laisser dans hors-jeu le protagoniste -même parfois naïf- à plus d’une occasion.

Il est aussi temps d’en savoir un peu plus Parapluiele caractère de Santiago Korovsky, qui donne vie au producteur de Sebastián et qui en cette saison se donne la liberté de se montrer authentique et ouvertement. Avec lui encore la dynamique des liens familiaux est mise en discussion. En fait, l’une des scènes les plus intéressantes de la série se déroule à une table familiale typique dans laquelle chacun donne son avis, se faisant passer pour le propriétaire de la vérité absolue, fondant ses arguments sur de simples opinions préconçues et structurées basées sur des mandats sociaux. .

Le casting est complété par les performances de Peto Menahem, Lucas Wainraich, Sofia Guerschuny Pesci et Miguel Angel Podesta. et des invités spéciaux comme Benjamin Amadeo, Julieta Díaz, Roberto Moldavsky, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg et María Abadi.

presque heureux 2 possède huit épisodes d’environ 30 minutes que vous pouvez déjà voir sur Netflix. Bien sûr, si vous êtes un fan de la série, vous vous demanderez s’il y aura une troisième saison. Eh bien, ce n’est pas encore confirmé, mais la dernière tournure répondra peut-être à cette question.

