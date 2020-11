Presque comme un vrai massage: 6 appareils de massage électriques pour la maison

Aie! Au bureau à domicile en particulier, trop s’asseoir et le manque de mouvement ont souvent un prix: cela pince et se tord dans le dos, le cou et d’autres parties du corps – les appareils de massage peuvent apporter un soulagement. Vous trouverez ici six appareils utiles pour différents endroits: du cou aux pieds.

Masseur pour les mains de Sanitas: le polyvalent pour tout le corps

Masseur de mains Sanitas 642.05 SMG 11

Voulez-vous non seulement un appareil de massage pour une certaine partie du corps, mais un gadget avec lequel vous pouvez atteindre de nombreuses régions? Alors un petit masseur pour les mains comme celui de Sanitas est fait pour vous. Avec le mini masseur, les petites zones à problèmes sur le cou, le dos, les bras et les jambes sont facilement accessibles, trois têtes de massage travaillent la zone respective avec de douces vibrations. Étant donné que l’appareil de massage portatif ne mesure que 100 x 100 millimètres et fonctionne sur batterie, il peut être transporté dans un sac à dos ou une poche sans aucun problème.

Masseur de pieds Medisana: Shiatsu et compression au lieu du bain-marie

Masseur de pieds Medisana FM 888

Lorsqu’il s’agit d’appareils de massage des pieds, de nombreuses personnes pensent automatiquement aux appareils avec bain-marie intégré. Le FM 888 de Medisana prouve que cela peut également être fait sans soda. Vous glissez vos pieds dans les inserts du gadget en forme d’igloo, le masseur de pieds vous masse ensuite de deux manières: La plante de vos pieds et vos talons reçoivent un massage Shiatsu qui stimule les zones réflexes plantaires. Le dessus du pied est traité par compression, il reçoit donc un massage par pression d’air. Le FM 888 émet également de la chaleur, ce qui procure une relaxation supplémentaire.

Coussin de massage de HoMedics: relaxation complète grâce à la fonction VR

Housse de siège de massage HoMedics Virtual Reality MCS-1000HVR-EU

Si tout le dos, y compris la zone des épaules, doit être massé, un coussin de massage est un bon investissement. Vous fixez généralement le support à une chaise ou à un fauteuil, il détend ensuite vos muscles en position assise grâce à la pression, aux vibrations et à la chaleur infrarouge. La Porsche parmi les coussinets de massage est la réalité virtuelle MCS-1000HVR-EU de HoMedics. Si vous associez vos lunettes VR avec le support via Bluetooth, vous recevrez des images relaxantes et le fond audio approprié parallèlement au massage. Vous pouvez sélectionner le scénario souhaité via l’application. Il existe quatre types de massage du dos et une fonction de réchauffement.

Coussins de massage Beurer: à peine reconnaissables comme appareil de massage

Oreiller de massage Shiatsu Beurer MG 135

Envie d’un massage relaxant après une longue journée de travail? S’il n’y a pas de mains entraînées, un coussin de massage comme le MG 135 de Beurer est un bon remplacement. Il fonctionne avec quatre têtes de massage tournant par paires qui imitent un massage Shiatsu classique. Il existe également une fonction de chauffage. Pour que l’oreiller s’intègre optiquement dans votre maison, vous pouvez le recouvrir d’une taie d’oreiller de votre choix sans en réduire la fonctionnalité. Le masseur peut être utilisé n’importe où, par exemple sur les épaules, le dos, le cou ou les jambes.

Appareil de massage Shiatsu du cou de Medisana: massage par pétrissage en profondeur

Masseur Shiatsu pour le cou Medisana NM 890

Si la région du cou cause des problèmes répétés, il vaut la peine d’investir dans un masseur de cou Shiatsu. Le NM 890 de Medisana pétrit vigoureusement la région du cou et des épaules avec quatre têtes de massage. Cela peut être douloureux au début s’il y a une forte tension, mais après une utilisation répétée, cela montre son effet relaxant et détend les nodules durcis. Le NM 890 propose également une fonction de réchauffement qui peut être activée en parallèle du massage.

Balle de massage avec vibration de Beurer: ciblée contre le fascia collant

Balle de massage avec vibration Beurer MG 10

Avez-vous certains points déclencheurs douloureux que vous aimeriez traiter? Une balle de massage peut être utile. Que ce soit sur la poitrine, le dos, les jambes ou les fesses, le modèle MG 10 de Beurer détend les zones tendues avec des vibrations et desserre les éventuelles adhérences dans les fascias. Vous avez le choix entre deux niveaux d’intensité. Cela ne lui ressemble pas, mais la surface du ballon doit être douce et confortable sur la peau. Étant donné que le gadget à piles ne pèse que 160 grammes pour un diamètre de huit centimètres, vous pouvez facilement l’emporter partout avec vous.