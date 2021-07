Presque célèbre montre son amour de la musique dans une scène supprimée jamais vue auparavant [Exclusive]

Le film de passage à l’âge adulte profondément personnel et universellement divertissant de Cameron Crowe, lauréat d’un Oscar Presque connu fête ses 21 ans avec style, arrivant pour la première fois sur 4K Ultra HD dans un Steelbook en édition limitée, ainsi que dans un nouveau Blu-ray en édition limitée dans la gamme Paramount Presents le 13 juillet 2021 de Paramount Home Entertainment. De plus, UMe a compilé plusieurs itérations de la bande originale du film primée aux Grammy Awards, y compris un coffret Uber Box en édition limitée qui arrivera le 9 juillet 2021.

En hommage à Cameron Crowe Presque connu venant à 4K Ultra HD, nous avons une scène supprimée inédite des fonctionnalités spéciales à venir du disque. Découvrez-le ci-dessous.

« Nous sommes extrêmement fiers de revisiter Presque connu avec une générosité très spéciale de bonté », a déclaré Cameron Crowe. « Pour la première fois, nous avons créé une bande originale de luxe qui présente presque toutes les chansons du film, ainsi que la partition merveilleusement évocatrice de Nancy Wilson. Nous sommes également ravis de pouvoir enfin préserver les deux versions du film, ainsi qu’une collection de pièces rares de nouvelles fonctionnalités bonus, sur ces belles nouvelles versions 4K et Blu-ray dans le cadre de Paramount Presents. Vive les médias physiques ! »

À propos de Presque connu Sortie 4K Ultra HD

Méticuleusement remasterisé à partir d’un nouveau transfert de film 4K sous la supervision de Crowe, Presque connu est présenté dans une superbe 4K Ultra HD avec Dolby Vision et HDR-10 pour une qualité d’image ultra-vive.** L’édition limitée 4K Ultra HD Steelbook comprend à la fois la coupe théâtrale originale (plus l’accès à une copie numérique) et la coupe Bootleg bien-aimée (alias « Untitled »), ainsi qu’un nouveau contenu bonus offrant une entrée dans les coulisses du processus de création à travers une nouvelle interview avec Crowe, des scènes prolongées, des sessions d’école de rock, un aperçu du casting et des costumes, etc.

Le contenu bonus précédemment publié est également inclus comme détaillé ci-dessous :

Le cinéaste Focus-Cameron Crowe sur Almost Famous-NEW!

Casting & Costumes-NOUVEAU !

Rock School-NOUVEAU!

Scènes étendues-NOUVEAU !

Odds & Sods-NOUVEAU!

Commentaire audio avec Cameron Crowe et ses amis (coupure Bootleg)

Intro de Cameron Crowe

Les coulisses de Presque connu

Entretien avec Lester Bangs (intro audio facultative de Cameron Crowe)

Les meilleurs albums de Cameron Crowe en 1973

Clip « Fever Dog »

« Loves Comes and Goes » (intro audio facultative de Cameron Crowe)

Articles Rolling Stone (introduction audio facultative de Cameron Crowe)

B-Sides (intro audio en option par Cameron Crowe)

Concert de Cleveland (introduction audio facultative de Cameron Crowe)

« Petit blues du temps »

Escalier (introduction audio facultative de Cameron Crowe)

Scénario

Bande-annonce théâtrale

Talent caché (œufs de Pâques non cachés)

À propos de Presque connu Blu-ray en édition limitée

PRESQUE FAMOUS sera également disponible dans un disque Blu-ray™ en édition limitée et est à juste titre le volume 21 de la gamme Paramount Presents. Avec un emballage de collection comportant une image dépliante de l’affiche en salle du film et une diffusion intérieure avec des moments clés du film, la sortie comprend les versions remasterisées de la coupe en salle pour la première fois sur Blu-ray (plus l’accès à une copie numérique) et le Bootleg coupé, ainsi que le contenu bonus répertorié ci-dessus.

À propos des UMe Presque connu Sorties de bandes originales

Pour compléter les sorties Blu-ray 4K Ultra HD et en édition limitée, UMe a compilé plusieurs itérations de la bande originale du film primée aux Grammy Awards, augmentée de manière complète dans l’ensemble Uber Box en édition limitée qui comprend une bande son étendue avec cinq CD, sept 180 -grammes de disques vinyles noirs et un tout nouveau 7 pouces pour « Fever Dog » de Stillwater. La bande originale élargie comprend des chansons de The Beach Boys, Joni Mitchell, Led Zeppelin, Neil Young & Crazy Horse, The Who et Yes, ainsi que toutes les chansons créées pour le groupe de rock en herbe du film Stillwater, la plupart écrites pour le film par Cameron Crowe , Nancy Wilson de Heart et le guitariste primé aux Grammy Awards, Peter Frampton.

L’Uber Box comprend des éléments bonus tels qu’un livre photo de 40 pages et des mémoires logés dans une réplique de film-prop du cahier de lycée de William Miller; le tout premier article de couverture complet de William Miller sur Stillwater sous forme de papier journal Rolling Stone de 1973 ; deux répliques de talons de billets ; et une affiche de la tournée Stillwater. Une affiche du concert de Stillwater Cleveland et une affiche des coulisses sont exclusivement disponibles dans le coffret Uber ; six passes dans les coulisses de répliques de films (certains vus tout au long du film); trois cartes de visite répliques de films pour Dick Roswell (responsable de la route de Stillwater), Lester Bangs (magazine Creem) et Ben Fong-Torres (magazine Rolling Stone) ; et trois tirages photo des acteurs. En plus de la boîte Uber Deluxe de treize disques, Universal publie deux éditions de six LP, l’une sur vinyle noir, l’autre avec des disques vinyles colorés ; un coffret Super Deluxe de cinq CD comprenant 102 titres, dont 36 inédits ; un EP séparé en vinyle de 12 pouces avec les 6 chansons de Stillwater; un Record Store Day exclusif avec les 7 démos originales des chansons de Stillwater, cinq interprétées par Wilson et les deux autres par Frampton ; une version vinyle deux LP de la bande originale de l’album ; une édition Deluxe de deux CD de la bande originale. Précommandez le Presque connu BANDE SON ÉTENDUE maintenant et écoutez la piste bonus de Stillwater « Love Comes And Goes » ICI.

Presque connu est l’odyssée semi-autobiographique de William Miller (Patrick Fugit), 15 ans, dont le talent d’écrivain et la passion sincère pour la musique rock lui valent une mission pour Rolling Stone, interviewant et en tournée avec Stillwater (Billy Crudup, Jason Lee). Penny Lane (Kate Hudson) est la jeune groupie qui le guide à travers le monde sauvage des héros du rock, des soirées nocturnes et de l’expérience la plus dangereuse de tout amour. Le film a remporté le Golden Globe® de la meilleure comédie musicale ou comédie musicale et le prix AFI du film de l’année et a reçu des dizaines de nominations et récompenses supplémentaires.

Cette ligne de collection s’étend des classiques célèbres aux favoris des cinéphiles, chacun provenant de la bibliothèque renommée du studio. Chaque sortie de Paramount Presents propose un contenu bonus inédit et un emballage de collection exclusif. Les titres supplémentaires disponibles dans la collection Paramount Presents sur Blu-ray incluent : Attraction fatale, Roi créole, Attraper un voleur, Danse éclair, Jours de tonnerre, Belle en rose, Avion!, Fantôme, vacances romaines, La hantise, L’enfant d’or, Des places boursières, Le bouffon de la cour, Histoire d’amour, Elizabethtown, Le plus grand spectacle sur terre, Maman chérie, Dernier train de Gun Hill, 48 heures, et 48 heures supplémentaires.

