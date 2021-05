Présentoir en magasin : 10 conseils pour un mobilier idéal !

Optimiser la surface de vente de votre commerce tout en mettant en valeur ses produits est un gage de réussite. D’où l’importance de définir vos besoins lors du choix de votre mobilier ou de vos présentoirs de magasin. Le choix du design des présentoirs de sol (ou du mobilier) doit respecter l’ADN de votre entreprise et votre image de marque.

Voici 10 conseils pour choisir et acheter le mobilier idéal pour votre entreprise !

Identification de vos besoins

La première chose sur laquelle il faut se concentrer lorsqu’il s’agit de mobilier et de présentoirs de magasin est l’identification de vos besoins. Considérez toutes les marchandises que vous souhaitez présenter dans le magasin et dressez la liste de tous les types de meubles dont vous pensez avoir besoin.

Le fait de visualiser votre magasin idéal et d’en prendre note vous permettra de dresser une liste exhaustive de vos besoins en matière de mobilier et de présentoirs de magasin.

Aménagement et optimisation de la surface de vente

Il est possible que vos besoins soient variés et que vous ayez une grande diversité de marchandises à mettre en valeur. Prenez le temps de concevoir votre espace de vente en imaginant ce qui serait logique pour un client et les liens naturels entre les achats potentiels.

Recherchez un équilibre entre le confort de l’espace, la libre circulation et la présence d’une bonne variété de produits.

Type de présentoirs de sol en fonction de vos produits

Afin de toujours présenter vos produits sous leur meilleur jour, réfléchissez aux types de présentoirs de magasin qui correspondent le mieux à votre vision. Certains produits, comme les vêtements, peuvent justifier l’achat de présentoirs réglables, tandis que les présentoirs fixes peuvent être préférables pour d’autres types de marchandises.

Pensez, par exemple, à la rotation saisonnière de vos produits et aux ajustements qu’elle peut nécessiter.

Types d’outils de signalisation

En plus de la disposition des produits, la signalisation est également un élément qui nécessite du matériel et doit être pensé de manière stratégique. Réfléchissez à vos besoins en matière de présentoirs de sol pour exposer vos promotions. Avez-vous besoin qu’ils soient fixes ou préférez-vous qu’ils soient amovibles ? Qu’en est-il d’un chevalet porte-affiches ? Souhaitez-vous qu’il soit utilisé à l’intérieur et/ou à l’extérieur ?

Il existe plusieurs options d’affichage disponibles sur le marché, tout dépend du type d’affichage promotionnel que vous souhaitez mettre en place. Si vous êtes habitant du Québec, MTL Display expert de la fabrication, conception et installation de présentoirs et de mobilier commercial trouvera la solution adaptée à votre commerce.

Design

Vous avez choisi la couleur des murs et des sols, déterminé l’ambiance et la luminosité de votre magasin. Pensez également au design de votre mobilier et de vos présentoirs de magasin ! Il existe une grande variété de matériaux, de finitions et de couleurs qui peuvent créer un look exceptionnel.

Le design de votre mobilier est un autre moyen de rendre votre magasin unique et de mettre en valeur l’ADN de votre entreprise.

Arrière-boutique / Entrepôt

Un magasin organisé est un magasin efficace. Réfléchissez aux meilleures façons d’aménager votre arrière-boutique ou votre entrepôt et choisissez les présentoirs, le matériel et le système de gestion des cintres, par exemple, qui vous aideront à maximiser votre espace et vos performances.

La dernière chose que vous voulez est une arrière-boutique ou un entrepôt en désordre. Lorsqu’il est en désordre, vous pouvez perdre le fil de votre inventaire et, en fin de compte, de votre magasin.

Matériel pour les accroches murales

Les présentoirs muraux permettent de mettre en valeur la marchandise tout en économisant de l’espace. Lorsque vous choisissez des meubles et des présentoirs pour votre magasin, prenez le temps de faire des recherches pour découvrir toutes les options qui s’offrent à vous en matière de quincaillerie pour présentoirs muraux. Vous aurez peut-être de nouvelles inspirations !

Comptoir de caisse et système de gestion des cintres

Le comptoir avant est l’un des meubles les plus importants d’un magasin de vêtements et, selon le cas, le comptoir arrière. La caisse de tout type d’établissement commercial revêt une importance cruciale en termes de design et d’efficacité.

Un système de gestion des cintres intégré ou externe peut favoriser un espace de caisse propre et dégagé, faire gagner du temps et faciliter les déplacements. Plusieurs formules sont disponibles sur le marché en fonction de vos besoins dans ce domaine.

Salles d’essayage – Bancs, crochets, miroirs, etc.

La cabine d’essayage fait partie intégrante de l’expérience d’achat. Vos cabines d’essayage doivent offrir tout le confort et l’équipement nécessaires à une expérience agréable. Prévoyez un miroir en pied dans les cabines d’essayage et des crochets pour suspendre les vêtements. Des bancs à l’intérieur et à l’extérieur des cabines d’essayage permettent également aux clients d’avoir un endroit où poser leurs affaires et aux partenaires de shopping de faire une pause confortable.

Budget

Il est facile de se laisser emporter par les dépenses lors du choix du mobilier et des présentoirs d’un magasin. Établir un budget réaliste, en commençant par les éléments essentiels identifiés comme des besoins, vous permettra de garder un œil sur vos dépenses et, dans certains cas, d’orienter vos choix.

Pour un commerce efficace et conforme à votre image de marque, l’optimisation de votre surface de vente et le choix du mobilier ainsi que des présentoirs sont des éléments essentiels de votre magasin. Le marché regorgeant d’options plus créatives que jamais, une bonne recherche des solutions disponibles peut vous aider à aménager votre espace sans vous ruiner.

Vous pouvez également faire appel à des spécialistes du développement commercial pour vous guider dans votre réflexion. L’équipe Elite est là pour vous aider à créer un espace qui vous ressemble et qui contribue au succès de votre entreprise.