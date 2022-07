Présentation d’un sac à dos pour transporter un chat et un harnais dans le style du jeu Stray

Un chat errant jeu d’aventure Le développeur Stray, en partenariat avec la marque Travel Cat, a annoncé une édition limitée de sacs à dos et harnais de voyage pour marcher avec les chats.

Un sac à dos de style animal de compagnie pour transporter un animal de compagnie coûtera 139,99 € à tout le monde, et pour un harnais avec une laisse en nylon durable et un réflecteur, ils demandent 39,99 €. Les précommandes de produits thématiques sont déjà ouvertes.

Dans un article précédent, l’aventure féline Cyberpunk Stray de Blue Twelve Studio et Annapurna Interactive est arrivée en tête de la liste de souhaits mondiale sur le marché numérique Steam de Valve.

La sortie de la future nouveauté aura lieu le 19 juillet de cette année. Maintenant, le jeu peut être acheté avec une remise de 10 %. Un projet tout aussi intéressant est tombé à la deuxième place – le jeu d’action de survie multijoueur en monde ouvert The Day Before du studio Yakut Fntastic .

En mai de cette année, les développeurs ont reporté la sortie du jeu en raison du changement de moteur vers Unreal Engine 5, et plus récemment, une nouvelle capture d’écran a été publiée. Démontrer les capacités de la boîte à outils moderne d’Epic Games.

Les trois jeux les plus recherchés par les utilisateurs de Steam sont clôturés par la très attendue chanson Metroidvania Hollow Knight: Silk, qui n’a pas encore de fenêtre de sortie officielle.

Les cinq premiers incluent le RPG de science-fiction Starfield de Bethesda et Microsoft.

Plus tôt, l’éditeur MyTona et le développeur basé à Yakut Fntastic ont reporté la sortie de The Day Before, un jeu d’action de survie multijoueur en monde ouvert.

Selon les plans initiaux, le projet devait démarrer le 21 juin, mais maintenant il sortira le 1er mars 2023. Ceci est uniquement pour la version PC.

Ports console pour Xbox Series X|S et Playstation 5 sont susceptibles d’arriver encore plus tard.

La principale raison du retard était la transition vers un nouveau moteur. Au cours du processus de développement, Unreal Engine 4 a cédé la place à Unreal Engine 5, ce qui a nécessité du temps supplémentaire, mais grâce à l’utilisation d’une technologie plus avancée, les auteurs promettent de rendre The Day Before encore meilleur.