Présentation des OPPO Reno5 et OPPO Reno5 Pro: nouveau milieu de gamme avec 5G

OPPO renouvelle sa gamme milieu de gamme avec deux nouveaux téléphones: il s’agit des nouveaux Reno5 et Reno5 Pro.

OPPO a présenté une nouvelle génération de sa série mobile Reno. Les OPPO Reno5 et Reno5 Pro ils sont déjà officiels, et ils débarquent en Chine avant de faire le saut sur le marché mondial.

Les deux appareils se distinguent par avoir un design élégant, qui va encore plus loin dans les lignes que l’on pouvait déjà voir – et tester – avec l’OPPO Reno 4. Les deux, d’ailleurs, arrivent à se placer dans le haut de gamme milieu premium en intégrant une fiche technique présentant les spécifications les plus pointues de sa catégorie.

OPPO Reno5

Écran OLED de 6,43 pouces Full HD + 2.5D avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et lecteur d’empreintes digitales intégré

Processeur Qualcomm Snapdragon 765G Octa Core + GPU Adreno 620

8 Go de RAM LPDDR4x avec 128 Go de stockage UFS 2.1 / 12 Go de RAM LPDDR4x avec 256 Go de stockage UFS 2.1

Android 11 sous ColorOS 11.1

Dual SIM

Caméra arrière 64 MP f / 1.7, flash LED + objectif ultra grand angle 8MP 119 ° f / 2.2 + macro 2 MP + objectif portrait mono 2MP f / 2.4

Caméra frontale 32 MP f / 2.4

Batterie 4300 mAh avec charge rapide Charge Super Flash 65 W (SuperVOOC 2.0)

Dimensions de 159,1 × 73,4 × 7,9 mm. 172 grammes de poids

Port casque 3,5 mm

USB Type C, 5G SA / NSA, double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou

le Reno5 C’est le modèle de base de cette famille, mais pas pour cette raison que ses données techniques sont pâles par rapport à celles du frère aîné.

Il a un Écran OLED de 6,4 pouces de diagonale et résolution Full HD +, avec une légère courbure 2.5D et une Taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Ton corps, construit en verre et aluminium, arrive habillé de différentes couleurs au choix, y compris le bleu et le noir.

Il s’agit de Le seul modèle de la série à intégrer un processeur signé par Qualcomm, le Snapdragon 675 5G, qui s’accompagne de 8 ou 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go. En outre, Android 11 est le système d’exploitation qui donne vie à l’appareil, personnalisé avec les dernières nouvelles de ColorOS 11.1.

Le système photographique de ce Reno5 est dirigé par un Appareil photo principal de résolution 64 mégapixels, qui est accompagné d’un Appareil photo 13 mégapixels avec objectif ultra grand angle et deux capteurs supplémentaires de 2 mégapixels chacun, respectivement macro et portrait.

OPPO Reno5 Pro

Écran OLED incurvé Full HD + de 6,55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et lecteur d’empreintes digitales intégré

Processeur MediaTek Dimensity 1000+ Octa Core + GPU Mali-G77 MC9

8 Go de RAM LPDDR4x avec 128 Go de stockage UFS 2.1 / 12 Go de RAM LPDDR4x avec 256 Go de stockage UFS 2.1

Android 11 sous ColorOS 11.1

Dual SIM

Caméra arrière 64 MP f / 1.7, flash LED + objectif ultra grand angle 8MP 119 ° f / 2.2 + macro 2 MP + objectif portrait mono 2MP f / 2.4

Caméra frontale 32 MP f / 2.4

Batterie 4350 mAh avec charge rapide Charge Super Flash 65 W (SuperVOOC 2.0)

Dimensions 159,7 × 73,2 × 7,6 mm. Poids de 173 grammes

Port casque 3,5 mm

USB Type C, 5G SA / NSA, double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou

le Reno5 Pro est le modèle de référence de la famille, avec une écran plus grand –Même avec la même résolution et la même fréquence de rafraîchissement–, et un processeur encore plus puissant, oui, signé par MediaTek.

Il s’agit de SoC Dimensity 1000+, le plus puissant à ce jour créé par la société chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs, avec 8 cœurs et un modem 5G intégré. Encore une fois, 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go seront la mémoire disponible et les configurations de stockage.

La batterie de ce modèle pousse de 50 mAh devenir de Capacité de 4350 mAh, Bien que le technologie de charge rapide qui prend en charge un maximum de 65 W. Un autre trait hérité du Reno5 est le section photographique, car nous ne trouvons pas de différences à cet égard.

La conception de cette variante est quelque peu différente de celle du Reno5, avec un écran incurvé qui occupe presque tout le devant, un trou situé dans la partie supérieure gauche du panneau et un arrière dans lequel le système de caméra prédomine. En ce sens, il convient de mentionner que, sur la base des dernières fuites, il est très probable que ce soit la conception qui OnePlus a pris comme base pour concevoir son OnePlus 9 Pro.

Prix ​​et disponibilité de OPPO Reno5 et Reno5 Pro

Les nouveaux téléphones OPPO sera lancé en Chine dans un premier temps, et peut être acheté auprès de 18 décembre. Espérons que tôt ou tard la marque décidera apportez vos derniers modèles au reste des régions. Quant à leurs prix, ils sont les suivants:

OPPO Reno5 8/128 Go : 2699 yuans, environ 412 dollars ou 339 euros.

: 2699 yuans, environ 412 dollars ou 339 euros. OPPO Reno5 12/256 Go : 2999 yuans, environ 458 dollars ou 377 euros.

: 2999 yuans, environ 458 dollars ou 377 euros. OPPO Reno5 Pro 8/128 Go : 3399 yuans, environ 519 dollars ou 427 euros.

: 3399 yuans, environ 519 dollars ou 427 euros. OPPO Reno5 Pro 12/256 Go: 3799 yuans, environ 580 dollars ou 477 euros.

