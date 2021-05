Présentation de Nüwa, la mégapole Mars durable du futur: interview exclusive

Prêt à faire vos valises et à prendre l’autoroute cosmique pour une nouvelle maison hors du monde? Les gens de Studio ABIBOO et SONet déploient le tapis de bienvenue et présentent leur vision de ce qui pourrait devenir la première capitale sur Mars , hébergeant jusqu’à 250 000 habitants.

La ville, appelée Nüwa , a été brillamment conçu par ABIBOO et SONet, un groupe de réflexion scientifique dirigé par l’astrophysicien Guillem Anglada, qui a dirigé la découverte de l’exoplanète Proxima b . C’est un concept visionnaire pour une métropole de la planète rouge entièrement évolutive et durable creusée dans la falaise de Tempe Mensa, à 3000 pieds (1000 mètres), et a été sélectionnée comme finaliste par le concours 2020 de la Mars Society pour des conceptions de colonies réalisables.

Le fondateur et architecte en chef d’ABIBOO Alfredo Munoz et son équipe ont créé le travail de conception complet et ses superbes œuvres d’art numériques, y compris des parcs urbains et des jardins hydroponiques, qui font rêver les Terriens pour un aller simple vers cette communauté martienne à grande échelle.

L’équipe ABIBOO pense que la construction pourrait commencer dès 2054 et accueillir la première vague de colons d’ici 2100.

Selon leur rapport officiel, la conception comprend cinq villes, avec Nüwa comme capitale et chaque ville accueillant 200 000 à 250 000 personnes. Le reste des colonies reflète la stratégie urbaine. Par exemple, Abalos City serait situé au pôle nord de Mars pour tirer parti de l’accès à la glace, et Marineris City serait dans Valles Marineris , l’un des plus grands canyons du système solaire.

45secondes.fr a parlé avec l’architecte de renommée internationale Alfredo Munoz de son implication dans le projet de la ville de Nüwa, de son enthousiasme pour ses plans modulaires, des raisons pour lesquelles il pense qu’il s’agit d’une entreprise de construction mondiale pour les âges, des influences imaginatives de l’équipe dans sa conception et plus encore.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

45secondes.fr: Quel est votre rôle dans ce projet ambitieux et qu’est-ce qui vous passionne le plus dans son potentiel?

Alfredo Munoz: Je suis le fondateur d’ABIBOO Studio, qui est un cabinet d’architecture international. Mais je fais également partie du conseil d’administration de SONet, un groupe multidisciplinaire avec des experts dans différents domaines de l’industrie spatiale. Nous étions intéressés à utiliser le groupe pour fournir des solutions pour des innovations durables dans une colonie spatiale. Ensemble, nous avons conçu le projet de ville de Nüwa, qui, selon nous, pourrait être la première ville durable sur Mars.

45secondes.fr: Comment avez-vous abordé les préoccupations esthétiques et logistiques de la ville de Nüwa?

Munoz: Je pense que c’était une combinaison de facteurs. Tout d’abord, c’était la vision et le défi que proposait le concours The Mars Society. Venir avec un installation permanente pour 1 million de personnes était le noyau de la stratification pour la ville. Jusqu’à présent, il y a eu d’autres solutions pour les colonies sur Mars, mais rien de tel. Le défi pour un petit nombre de personnes de vivre temporairement sur Mars est une stratégie complètement différente du point de vue de la conception que de trouver une ville qui doit améliorer la vie des personnes qui sont nées, vivent et meurent dans la ville.

Du point de vue du design, Nüwa a été créé par les meilleurs scientifiques dans une variété de domaines. Cela donne au projet une forte certitude que la conception est valide et réalisable. Il ne s’agit pas seulement de belles images et de belles solutions architecturales. Il a des experts derrière cela, et c’était innovant dans la façon dont nous avons résolu tant de défis auxquels nous serons confrontés lors de la mise en place d’un règlement sur Mars. Nous l’avons fait de manière très évolutive, créant des espaces potentiellement passionnants et beaux. L’architecture ne consiste pas toujours à résoudre des problèmes; il s’agit de créer de l’art.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

Cette combinaison est ce que moi-même et l’équipe de ce projet avons pu apporter. Le mariage entre des solutions techniques et scientifiques solides, ainsi que des idées architecturales innovantes, ainsi que la vision de The Mars Society, a créé un nouvel intérêt dans la société en disant que cela est vraiment possible. Pourquoi ne pas être optimiste avec une ville permanente sur Mars?

Avec les projets d’urbanisme, nous sommes souvent confrontés à des problèmes où nous devons créer une identité. Comment pouvons-nous créer des environnements attrayants pour les gens afin qu’ils créent un sentiment d’identité et d’appartenance? Cela va au-delà de la beauté. Il s’agit du bien-être émotionnel des personnes qui vont profiter et vivre dans cet espace. C’était essentiel pour nous et ce que nous voulions faire depuis le tout début.

45secondes.fr: Que signifie le nom choisi « Nüwa »?

Munoz: Nüwa vient de la mythologie chinoise. Il y avait une déesse qui a créé l’univers et protégé les humains de toutes les mauvaises choses qui se produisent, et son nom était Nüwa. Ainsi, lorsque nous avons discuté avec SONet de noms potentiels, nous avons pensé que c’était une représentation fantastique – non seulement de ce que le nom signifie, mais aussi de la façon dont nous envisageons Nüwa comme un lieu multiculturel.

La plupart de l’équipe est originaire d’Europe et des États-Unis, mais nous avons pensé apporter une culture asiatique et des origines asiatiques qui ont compensé ce manque d’aspects asiatiques dans l’équipe. Encore une fois, nous envisageons la ville de Nüwa comme une ville totalement inclusive avec des gens de tous horizons, et nous avons pensé que c’était une belle opportunité sur les deux fronts. Nous voulons vraiment que ce soit mondial.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

45secondes.fr: Quelles ont été certaines de vos influences dans la création de cette mégapole sur Mars?

Munoz: C’est marrant; nous n’avons vraiment pas regardé la science-fiction lorsque nous essayions de résoudre les problèmes que nous avons sur Mars. Consciemment, il y a toujours une certaine influence de choses comme « Blade Runner », et ce film a eu un très grand impact sur les architectes de ma génération.

Dans mon cas, c’était plutôt mon expérience avec Toyo Ito. C’est l’un des architectes les plus influents du monde. Il a reçu le prestigieux Pritzker [Architecture] Prix ​​en 2013, qui est l’équivalent du prix Nobel, et c’est l’architecte avec qui j’ai travaillé il y a des années au Japon. Il accorde beaucoup d’importance aux systèmes qui peuvent être reproduits de manière très simple sur le plan conceptuel.

Donc, quand j’ai abordé cela avec le reste de l’équipe, il était très important de proposer quelque chose de simple, évolutif et capable de générer une identité. Nous ne sommes jamais vraiment retournés à la science-fiction. Nous essayions de faire de l’ingénierie et de l’architecture. Parfois, lorsque vous regardez des références visuellement trop attrayantes, vous pouvez abandonner cet ancrage de la science.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

45secondes.fr: Outre les défis de créer suffisamment d’air respirable et de technologies de tunnel, quels sont les autres obstacles qui doivent évoluer pour que Nüwa naisse?

Munoz: Oui, nous avons identifié certaines parties critiques qui existent à l’avance, et tant que ces parties ne seront pas résolues, nous ne pourrons pas mettre en œuvre correctement la construction à une échelle comme Nüwa. Le premier est le fait que nous dépendrons de l’acier. D’après les scientifiques, il sera relativement facile d’obtenir de l’acier à partir d’eau et de CO2, ce qui peut créer du carbone. Nous construisons essentiellement toute la ville avec des ressources locales. Nous apportons à peine des choses de la Terre, ce qui est essentiel pour cette évolutivité et cette durabilité. Nous devrons encore tester et développer cette technologie avant d’aller de l’avant.

Un autre défi est que nous aurons besoin d’une confirmation sur le terrain d’un point de vue géologique que les conditions de localisation sont appropriées, et cela nécessite de vrais astronautes – de la même manière qu’ici sur Terre, nous n’allons pas perforer la montagne sans faire l’analyse appropriée du site. La robotique peut faire beaucoup de choses, mais certains astronautes devront être là.

L’utilisation de l’intelligence artificielle et de la robotique sera également essentielle. Au vu de l’évolution de l’industrie de la robotique, dans plus de 20 ans, nous serons plus que prêts à avoir le savoir-faire pour démarrer la construction. Mais même si la ville est prête à être construite, nous devons encore amener la population à y vivre.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

L’un des plus grands obstacles que nous avons constatés est que, en raison de la fenêtre d’opportunité de deux ans, [planetary alignment for most efficient transit time to Mars] la quantité de fusées nécessaires pour envoyer 250 000 personnes de la Terre vers Mars sera énorme. Même si [ SpaceX CEO] Elon Musk fait un excellent travail et sera en mesure d’envoyer très bientôt des humains sur Mars, le volume nécessaire est complètement époustouflant. Nos ingénieurs travaillent sur des idées sur la façon dont nous pouvons faire évoluer ce composant. Nous espérons que dans les 30 prochaines années, nous arriverons au point où ces éléments critiques seront résolus afin que nous puissions commencer à mettre en œuvre une construction comme Nüwa sur Mars.

45secondes.fr: Il est difficile de mettre un prix sur une entreprise aussi monumentale, mais que pensez-vous des coûts pour Nüwa?

Munoz: Nous le comparions essentiellement à ce que coûtait le canal de Panama à l’époque. Nous parlons d’une grande infrastructure qui prend des décennies à construire et qui nécessite beaucoup d’engagement. L’impact que cela peut avoir sur le bien-être et le commerce peut être stupéfiant.

Nous n’avons toujours pas d’analyse détaillée des coûts. C’est un processus primaire, et nous essayons de construire des prototypes et d’obtenir les bons partenaires et le bon financement pour continuer à aller de l’avant. Nous avons un voyage de nombreuses années à venir, et une partie de ce voyage consistera à faire une ventilation détaillée des coûts. Si nous résolvons certains de ces obstacles au cours des 10 prochaines années, nous aurons une bien meilleure idée.

Un rendu d’artiste de Nüwa. (Crédit d’image: ABIBOO Studio / SONet)

Si nous comparons cela à il y a 60 ans, quand Youri Gagarine est allé dans l’espace, la quantité de complexités impliquées pour essayer d’envoyer quelqu’un en orbite était stupéfiante. Dans 60 ans, qui sera 2081, si nous comparons dans le temps combien d’humains ont pu développer la technologie, nous pourrions être dans une position où nous pourrions accélérer notre calendrier au-delà de ce que nous ciblons actuellement. Soixante ans, ce n’est rien.

45secondes.fr: Comment espérez-vous que votre ville martienne conceptuelle remuera l’imagination des générations futures?

Munoz: Je suis vraiment passionné par l’éducation, et j’ai été impliqué dans le milieu universitaire et l’enseignement dans le passé. Je pense que le rôle que l’éducation peut avoir est énorme. Et l’architecture a un rôle essentiel à jouer pour avoir un impact positif ou négatif sur les générations futures. Pouvoir créer un plan et faire partie de l’équipe qui a proposé une solution hautement évolutive qui pourrait être une feuille de route pour un règlement permanent sur Mars, pour proposer un tel point de repère dans ce qu’est un être humain et ce qu’est la société peut devenir, est tellement enrichissant en tant que professionnel. C’est fascinant.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.