Présentation de la Mercedes-Benz Classe S W223. Quand la technologie est synonyme de luxe

Quand une nouvelle Mercedes-Benz Classe S fait son apparition, le monde (automobile) s’arrête et s’en aperçoit. Il est temps de s’arrêter à nouveau pour en savoir plus sur la nouvelle génération de la Classe S W223.

Mercedes-Benz a peu à peu dévoilé la nouvelle Classe S W223 au cours des dernières semaines, où nous avons pu voir son intérieur évolué – en particulier le généreux écran central – ou ses technologies liées à la dynamique et à la sécurité, comme la suspension E. ACTIVE BODY CONTROL, capable d’analyser la route à venir et d’adapter individuellement l’amortissement à chaque roue.

Mais il y a plus, beaucoup plus à découvrir sur la nouvelle Classe S W223, notamment en ce qui concerne les technologies qu’elle apporte.

MBUX, deuxième acte

Le numérique prend un rôle croissant, en mettant l’accent sur la deuxième génération de MBUX (Mercedes-Benz User Experience), qui a désormais la capacité d’apprendre, peut être consulté jusqu’à cinq écrans, dont certains avec la technologie OLED.

Le MBUX, dit Mercedes, garantit un fonctionnement plus intuitif et encore plus de personnalisation, même pour les passagers arrière. A noter également l’écran 3D qui permet un effet tridimensionnel sans nécessiter l’utilisation de lunettes 3D.

Pour le compléter, nous avons deux disponibles affichage tête haute, le plus grand étant capable de fournir du contenu en réalité augmentée – par exemple, sans utiliser la navigation, les indications de bifurcation, sous forme de flèche, seront projetées directement sur la route.

L’assistant «Hello, Mercedes» a également acquis des compétences d’apprentissage et de dialogue, en activant les services en ligne sur l’application Mercedes me. Et maintenant il y a même la possibilité de contrôler et de surveiller à distance notre résidence – température, éclairage, rideaux, appareils électriques – avec MBUX Smart Home (si nous vivons dans une «maison intelligente»).

“Troisième maison”

Le concept poursuivi par les responsables de l’intérieur de la nouvelle Classe S W223 est qu’il s’agissait de la «troisième maison», selon les mots de Mercedes-Benz, «un havre entre la maison et le lieu de travail».

Qu’il s’agisse de la version standard ou longue, la berline allemande offre plus d’espace par rapport à son prédécesseur, au détriment, elle est certaine d’avoir des dimensions extérieures plus grandes.

Ils mesurent 5179 mm de long (+54 mm par rapport au prédécesseur) pour la version standard et 5289 mm (+34 mm) pour la version longue, 1954 mm ou 1921 mm (si l’on choisit les poignées côté corps) de large (+55 mm / + 22 mm), 1503 mm de haut (+10 mm) et empattement de 3106 mm (+71 mm) pour la version standard et 3216 mm pour la version longue (+51 mm).

Le design intérieur est, comme on l’a vu, révolutionnaire … pour une Classe S.Il a suscité la polémique lorsque nous avons dévoilé les premières images de l’intérieur, mais le nouveau design, plus minimaliste, avec moins de boutons, inspiré dans ses lignes de l’architecture intérieure et même incorporant des éléments conception de yacht, recherche «l’harmonie désirée entre le luxe numérique et analogique».

L’apparence des écrans en surbrillance peut cependant être modifiée, avec quatre styles au choix: discret, sportif, exclusif et classique; et trois modes: navigation, assistance et service.

A noter également les bancs substantiels qui promettent beaucoup de confort, de relaxation (10 programmes de massage), une posture correcte et des ajustements étendus (jusqu’à 19 servomoteurs inclus, par siège). Non seulement les sièges avant sont disponibles, mais les passagers de la deuxième rangée ont jusqu’à cinq versions disponibles, ce qui permet à la deuxième rangée d’être configurée comme zone de travail ou de repos.

Pour finir ce refuge, nous avons également les programmes Energizing Comfort, qui combinent plusieurs systèmes de confort (éclairage, climatisation, massages, audio) présents dans la Classe S pour créer des expériences plus vivifiantes ou relaxantes en voyage.

Les moteurs

«Troisième maison» ou pas, la Mercedes-Benz Classe S est toujours une voiture, il est donc temps de savoir ce qui la fait bouger. La marque allemande annonce des moteurs plus performants, les moteurs initiaux étant tous six cylindres en ligne essence (M 256) et diesel (OM 656), toujours associés à la 9G-TRONIC, une transmission automatique à neuf rapports.

Le M 256 a une capacité de 3,0 l et se décline en deux variantes, toutes deux aidées par un système 48 V hybride léger, ou EQ BOOST, en langue Mercedes:

S 450 4 MATIC – 367 ch entre 5500-6100 tr / min, 500 Nm entre 1600-4500 tr / min;

S 500 4 MATIC – 367 ch entre 5900-6100 tr / min, 520 Nm entre 1800-5500 tr / min.

L’OM 656 a une capacité de 2,9 l, sans l’aide de l’EQ BOOST, décliné en trois variantes:

S 350 d – 286 ch entre 3400-4600 tr / min, 600 Nm entre 1200-3200 tr / min;

S 350 d 4MATIC – 286 ch entre 3400-4600 tr / min, 600 Nm entre 1200-3200 tr / min;

S 400 d 4MATIC – 330 ch entre 3600-4200 tr / min, 700 Nm entre 1200-3200 tr / min.

Peu de temps après le lancement, un V8 sera ajouté hybride doux essence, et en 2021 une Classe S hybride arrivera brancher pour promettre 100 km d’autonomie électrique. Tout indique que le V12, auparavant considéré comme éteint, réapparaît également, mais devrait être exclusif à Mercedes-Maybach.

Et une Classe S électrique? Il y en aura un, mais pas basé sur le W223, avec ce rôle à assumer par l’EQS sans précédent, un modèle distinct de la Classe S, dont nous avons pu piloter le prototype:

Niveau 3

La Classe S W223 promet de plus grandes capacités en conduite semi-autonome, ayant tout le nécessaire pour atteindre le niveau 3 en conduite autonome. Il a tout ce dont vous avez besoin (et il vous suffit ensuite de faire une mise à jour à distance pour l’activer), mais vous ne pourrez profiter de ces capacités qu’au second semestre 2021 – si tout se passe comme prévu – alors que cela devrait être légal … en Allemagne.

Mercedes-Benz appelle son système DRIVE PILOT, et permettra à la Classe S W223 de rouler seule de manière conditionnée, «dans des situations où la densité de trafic est élevée ou en queue de files d’attente, dans les sections appropriées d’autoroute».

Également en matière de stationnement, le conducteur peut garer ou retirer son véhicule de la place via le téléphone intelligent, avec l’assistant de stationnement à distance, le fonctionnement de ce système (déjà présent dans le prédécesseur) ayant été simplifié.

Lumières numériques

Le système d’éclairage numérique en option fait ses débuts dans la Classe S W223 et Mercedes-Benz. Ce système intègre dans chaque phare trois LED haute puissance, dont la lumière est réfractée et dirigée par 1,3 million de micro miroirs. Le système Digital Light permet de nouvelles fonctionnalités, telles que la projection d’informations supplémentaires sur la route:

Avertissement sur la détection de travaux routiers en projetant un symbole de pelle sur la chaussée.

Orientation d’un projecteur de lumière comme avertissement en direction des piétons détectés sur le bord de la route.

Les feux de circulation, les panneaux d’arrêt ou les panneaux d’interdiction sont mis en évidence en projetant un symbole d’avertissement sur la surface de la route.

Assistance dans les voies étroites (travaux routiers) en projetant des lignes de guidage sur la chaussée.

L’éclairage ambiant intérieur devient également interactif (en option), s’intégrant aux systèmes d’assistance à la conduite, pouvant nous alerter, de manière plus évidente, d’éventuels dangers.

Quand arrive?

Il y a plus à découvrir sur la nouvelle Mercedes-Classe S W223 qui peut être commandée à partir de la mi-septembre et arrivera chez les concessionnaires en décembre.

