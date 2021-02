Présentation de la collaboration entre Team Liquid et Naruto Shippuden

La fièvre du ninja butanero atteint également l’esport. Présentation de la collaboration Team Liquid et Naruto Shippuden.

Les amateurs d’anime et de mode (ou les geeks modernes, comme j’aime nous appeler) sont toujours à l’affût de nouvelles opportunités. Et bien sûr, avec Team Liquid, nous avons beaucoup de choix. L’équipe néerlandaise d’esports a présenté un nouveau sponsor. Cette fois, il est japonais et arrive avec le Collaboration entre Team Liquid et Naruto.

L’équipe l’a annoncé sur les réseaux sociaux avec un bref message. On y voit simplement une bande-annonce, une date et le hashtag #LIQUIDxNARUTO. Que peut être cette collaboration? Eh bien, voyons voir, blanc et en bouteille: une nouvelle ligne de vêtements. Sinon, regardez la vidéo.

En fait, plus que parler de Naruto, nous pouvons parler de Naruto Shippuden. En fait, toutes les images vues dans la bande-annonce font référence à cette partie de l’anime. En ce sens, nous retrouverons les versions adultes des protagonistes et leurs dernières formes. Ou bien, presque son dernier, que pour l’instant rien de Boruto. Et maintenant, ils sont dans la partie la plus intéressante de la série animée …

Pour le moment rien n’a été publié, mais nous avons la date de présentation des produits. Ce sera le 12 février prochain à 21h00, heure de la péninsule espagnole. Si nous accédons au lien qui apparaît dans le tweet en ce moment, nous accéderons à votre boutique. Mais pour le moment, il n’y a aucun produit parmi ceux annoncés.

Team Liquid n’est pas nouveau pour trouver des sponsors de haut niveau. Il existe déjà des collaborations avec Marvel (de différentes manières). Et, incroyablement, leurs prix ne sont pas aussi exorbitants que l’on peut parfois trouver sur les réseaux. Leurs prix sont évidemment plus chers que sans parrainage, mais rien de trop incontrôlable.