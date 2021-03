Présentation de Google Nest Hub 2: Smart Display désormais avec analyse du sommeil

Google a officiellement présenté le Nest Hub 2: le nouvel écran intelligent devrait être particulièrement adapté à une utilisation dans la chambre et à analyser le sommeil, par exemple – sans aucun capteur supplémentaire sur le corps. L’appareil coûte un peu moins de 100 euros.

Google a annoncé la deuxième génération du Nest Hub, rapporte 9to5Google. Techniquement, il n’y a que quelques différences par rapport à son prédécesseur: l’écran intelligent mesure à nouveau 7 pouces en diagonale avec une résolution de 1024 x 600 pixels, tandis qu’un processeur ARM à quatre cœurs est installé à l’intérieur. Un haut-parleur de 1,7 pouce, en revanche, devrait fournir une reproduction des basses environ 50% plus forte, tandis qu’un microphone supplémentaire et donc un troisième microphone devrait faciliter le fonctionnement.

Nest Hub 2 enregistre le comportement de sommeil sans caméra

Le Google Nest Hub 2 souhaite avant tout marquer des points avec des fonctionnalités logicielles sophistiquées – à partir de maintenant, principalement dans la chambre à coucher plutôt que dans le salon et la cuisine. Ici, le Smart Display fournit une analyse détaillée du sommeil qui fonctionne via un capteur de sommeil radar qui enregistre la qualité du sommeil en fonction des mouvements et des sons – même le ronflement n’échappe pas au Smart Display. Le point fort: il n’est pas nécessaire de porter un appareil de mesure pendant le sommeil. Une caméra n’est pas non plus nécessaire pour cela, pour des raisons de confidentialité, Google en a complètement renoncé.

Sortie fin mars pour un peu moins de 100 euros

Mais même sans sa propre caméra, le Google Nest Hub 2 peut reconnaître de nombreux gestes, par exemple pour lire des vidéos ou pour régler le réveil pour qu’il répète. Les commandes vocales via l’Assistant Google sont également possibles, et les appareils de la maison intelligente peuvent également être contrôlés via le Google Nest Hub 2. L’écran intelligent sera mis en vente le 30 mars et pourra être précommandé pour 99,99 euros dans les couleurs craie et carbone.