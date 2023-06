Présentation d’Apple Vision Pro : Que peut faire l’ordinateur spatial d’Apple ?

Zidoo Z10PRO - Lecteur Multimédia 4K Dolby Vision/HDR10+

Découvrez notre Présentation et Analyse du lecteur Zidoo Z10PRO : Découvrez notre tableau comparatif des produits Zidoo : L'expérience 4K HDR parfaite Le lecteur multimédia haute performance 4K ZIDOO Z10 PRO est basé sur le nouveau chipset Realtek RTD1619DR hexa-core. Il est doté de la compatibilité Dolby Vision VS10, en prenant en charge le mode faible latence, même les fichiers normaux peuvent être lus avec une excellente qualité d'image. Chipset surpuissant Le Z10 PRO est équipé d'un processeur haute performance qui offre une vitesse de réponse plus rapide et une capacité de calcul plus importante de 50% par rapport à la génération précédente. De fortes performances qui permettent un décodage UHD précis et une excellente qualité d'image. Un châssis fabriqué avec soin Le ZIDOO Z10 PRO est équipé d'un solide châssis en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, qui hérite de l'excellente qualité des produits précédents. Le grand panneau d'affichage LED avant peut afficher plusieurs fonctions avec un réglage possible de la luminosité. Une baie pour disque dur performante et pratique Le Z10 PRO dispose de deux interfaces SATA3.0 distinctes, ce qui garantit une lecture et une écriture bidirectionnelles à grande vitesse. Grande mémoire et stockage interne La grande mémoire DDR4 de 2 Go offre une réponse de lecture rapide et fluide, ce qui permet de profiter de films et de musiques finement reproduits. Le stockage super interne eMMC de 32 Go prend en charge l'installation de masses d'applications et offre davantage de possibilités de divertissement audiovisuel. Modules Bluetooth et Wifi Le Zidoo Z10 PRO dispose d'un module WIFI 2R2T MIMO bi-bande 2.4G + 5G intégré avec un taux de transmission sans fil jusqu'à 867 Mbps, assorti d'antennes à gain élevé. Cela permet d'éviter les interférences et maintenir une connexion stable et à haut débit, même dans un environnement réseau difficile. Équipé du module Bluetooth BT 4.2, le Z10 Pro prend en charge la connexion avec la télécommande Bluetooth, une souris Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth et un casque Bluetooth, etc. Système de refroidissement Le Z10 PRO adopte un système de refroidissement actif intelligent avec un ventilateur silencieux à double hélice. La température est mesurée intelligemment et peut être ajustée manuellement ou automatiquement pour assurer un fonctionnement stable des composants et obtenir une durée de vie plus longue. Multiples interfaces Le Zidoo Z10 PRO possède une large connectique avec notamment une entrée HDMI 2.0, une sortie HDMI 2.0, SATA3.0, double USB 3.0, double USB 2.0, une sortie AV, une sortie optique, une connectique RS-232, un Gigabit LAN, etc., ce qui répond pleinement aux besoins des amateurs de home cinéma pour connecter leurs divers équipements audio/vidéo. Profitez de la 4K UHD Le moteur d'image du Z10 Pro peut décoder facilement les images 4K HDR encodées en HEVC / H.265 et prend en charge l'affichage en 3840 x 2160 60Hz. Chaque pixel est reproduit à la...