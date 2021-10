Présent ou futur ? En quelle année est You, la série Netflix la plus regardée au monde ?

L’arrivée du troisième saison de Tu à Netflix c’était vraiment explosif. Quelques heures après sa première, les utilisateurs de la plateforme de streaming l’ont positionné parmi les productions le plus regardé dans le monde et ils ont montré que la série mettant en vedette Penn Badgley et Victoria Pedretti C’est l’un des favoris du public. Mais quelque chose qui a retenu l’attention d’une bonne partie d’entre eux, c’est le moment où se déroule cette dernière partie.

Dans l’intrigue, il y avait un clair saut de temps. Et c’est que depuis la dernière fois que nous avons vu Joe Goldberg et Love Quinn plusieurs événements se sont produits dans sa vie. Par exemple, le mariage du couple et tout au long de grossesse du chef. Comme suggéré dans diverses scènes de la saison trois, cela positionne les téléspectateurs aujourd’hui, ce qui signifie que Tu ça se passerait en 2021.

Quelle est l’explication ? Dans l’un des premiers épisodes, les nouveaux voisins de Mère mignonne arriver à une fête organisée par Sherry conrad, l’influenceuse mère de jumeaux si populaire en ville. Ainsi, le personnage joué par Badgley raconte en voix off que la femme avait des problèmes »l’année dernière« Après avoir effectué une fête où tout le monde se désinfectait les mains dans leurs maisons.

Cela signifierait qu’en 2020, année au cours de laquelle le Pandémie de covid-19 qui a forcé de nombreux pays à décréter quarantaine, Sherry a violé les règles et était en contact avec différentes personnes. Mais ce n’est pas la seule fois où le virus est mentionné, depuis quand Henri -Le fils de Joe et Love- attrape la rougeole, ils font critique sévère des citoyens qui choisissent de ne pas se faire vacciner dans ce contexte mondial compliqué.

Bien que l’usage des masques ne se voit plus ou beaucoup plus développé sur le sujet, force est de constater que la série se déroule dans le présent. De plus, dans le premier chapitre, il y a une plaque dédiée à la mémoire de Mark Blum. Ce nom peut sembler inconnu, il était pourtant crucial dans la série : c’est celui de l’acteur qui jouait Monsieur Mooney, le propriétaire de la librairie où travaillait Joe, qui décédé à 69 ans à cause du coronavirus le 25 mars 2020.

