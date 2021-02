Près d’un million d’utilisateurs ont téléchargé Clubhouse, mais ce n’est pas la bonne application

Le réseau social basé sur l’audio en temps réel Pavillon connaît un grand succès auprès de millions d’utilisateurs à travers le monde, mais pour le moment, il n’est disponible que sur iPhone. Une version pour smartphones Android il n’existe toujours pas et les développeurs ne l’ont pas officiellement annoncé, bien qu’il soit pratiquement certain qu’il est en développement. En attendant, cependant, il existe une autre application qui profite d’un reflet de la notoriété de la plateforme: elle s’appelle Clubhouse et arrive téléchargé des centaines de milliers de fois par les utilisateurs qui pensent que c’est l’application du moment.

Deux pavillons différents

En cherchant Clubhouse sur l’App Store, le réseau social dont tout le monde parle apparaît comme le premier résultat, tandis que la même chaîne de recherche sur Android matérialise une application dédiée à la productivité et dédiée à la gestion de projets en entreprise. L’icône et la description des deux logiciels ils sont radicalement différents, mais ceux qui essaient de télécharger Clubhouse sur Android n’ont jamais vu à quoi ressemble l’application légitime: il n’est pas surprenant que sur la vague d’enthousiasme, ils décident de télécharger le logiciel et de le démarrer pour essayer de s’inscrire.

Téléchargements croissants

Pour tomber dans le qui pro quo ils n’ont pas été rares: si le 26 janvier les téléchargements de Clubhouse sur Android avaient dépassé les 100 000 téléchargements, en seulement deux semaines ils dépassaient le million. Presque tous ces utilisateurs ont téléchargé l’application par erreur, comme en témoigne le nombre d’avis et de surcroît par la croissance impétueuse d’un logiciel qui en peu de temps a vu le taux de téléchargements augmenter à un tel point. L’existence d’une application Clubhouse sur Android fait douter de ce qui se passera lorsque le réseau social audio sera prêt à atterrir sur les téléphones avec le système d’exploitation Google: l’application existante ne sera pas expulsée et les malentendus deviendront encore plus nombreux.

