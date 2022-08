Près de la moitié des utilisateurs d’Android envisagent de passer à l’iPhone pour des raisons de sécurité et de confidentialité : enquête

17 août 2022 15:00:05 IST

Une récente étude de marché réalisée par une société de sécurité numérique a révélé que 49 % des utilisateurs d’Android dans le monde aimeraient ou envisagent de passer à l’iPhone d’Apple en raison de sa supériorité en matière de sécurité et de confidentialité.

Beyond Identity, est une entreprise de sécurité numérique qui fournit des solutions de gestion d’identité sans mot de passe, a mené une enquête et interrogé des personnes sur leurs habitudes et leurs sentiments en matière de sécurité des téléphones mobiles. Les résultats de l’enquête montrent que 76 % des utilisateurs d’Apple se sentent plus en sécurité avec iOS. En outre, environ 74 % des utilisateurs d’Android ont la même perception et pensent qu’iOS est plus sûr.

Une chose clé à noter ici est que l’étude mentionne cette supériorité qu’Apple a, est perçu.

L’étude a également révélé que 20 % des trousseaux iCloud se sentent extrêmement en sécurité, tandis que seulement 13 % des utilisateurs du gestionnaire de mots de passe de Google se sentent en sécurité. iCloud Keychain, pour le contexte, est le propre gestionnaire de mots de passe d’Apple.

De plus, 27 % des utilisateurs d’Apple se sentent extrêmement en sécurité avec iCloud, tandis que seulement 22 % des utilisateurs de Google se sentent en sécurité avec Google Drive.

Étant donné que les nouveaux systèmes d’exploitation sont dotés de fonctionnalités de sécurité améliorées, l’enquête montre que 33 % des utilisateurs d’Android envisagent de passer à l’iPhone en raison du lancement d’iOS 16 le mois prochain. L’une des principales fonctionnalités de sécurité à venir ce système d’exploitation est en mode verrouillage. qui aide les utilisateurs à se protéger contre les cyberattaques ciblées en désactivant plusieurs fonctionnalités de l’appareil. Parmi tout ce que le mode de verrouillage change, il restreint également la navigation sur le Web.

L’étude révèle que les utilisateurs d’iPhone sont également plus proactifs quant à leur sécurité numérique, car ils sont plus susceptibles de choisir un code PIN à six chiffres plutôt qu’un code à quatre chiffres pour déverrouiller leur téléphone.

L’étude a également révélé que ni les utilisateurs d’Apple ni d’Android n’étaient étrangers aux piratages et aux failles de sécurité : 40 % ou plus des deux groupes avaient subi des attaques de logiciels malveillants ou des cyberescroqueries. Cependant, Apple avait une fois de plus l’avantage. Un plus grand nombre de leurs utilisateurs ont déclaré n’avoir jamais subi de faille de sécurité de quelque nature que ce soit. Et lorsque des violations se produisaient, ils avaient 20 points de pourcentage de plus de chances de récupérer entièrement les données qu’ils avaient perdues par rapport aux utilisateurs d’Android.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂