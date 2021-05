Près de la moitié des joueurs PlayStation sont des femmes

La possession de console chez les femmes a considérablement augmenté depuis l’époque de la PS1, élargissant considérablement l’audience de la marque de jeux Sony. Dans le cadre d’une présentation aux investisseurs, le géant japonais a noté qu’environ 41% des propriétaires de PlayStation 5 et PS4 sont des femmes. Comparez cela à seulement 18% sur PS1, et il est clair que la démographie des consoles augmente.

Pour nous, cela souligne l’importance d’un portefeuille de contenu riche et diversifié. PlayStation Studios a fait un travail brillant de diversification ces dernières années, en introduisant de fortes protagonistes féminines comme Aloy et Uncharted d’Horizon Zero Dawn: The Lost Legacy’s Chloe Frazer – mais il y a clairement encore beaucoup de place à l’amélioration ici, surtout si l’on considère ces données.

C’est formidable de voir que de plus en plus de gens jouent ces jours-ci, car plus d’utilisateurs signifie un investissement plus important et, en fin de compte, de meilleurs jeux et services pour nous tous. Sony note que l’élargissement de la démographie en termes d’âge, de sexe et de géographie présente tous des opportunités de croissance pour l’entreprise; sa tâche en tant qu’éditeur est de s’assurer qu’il dispose toujours d’un large éventail de contenus pour plaire à tous les goûts.