Près de 8000 personnes évacuées: l’incendie en Californie devient incontrôlable

Dans le sud de la Californie, 1 300 pompiers combattent un incendie massif. L’incendie criminel n’est pas exclu en tant que cause. Pendant ce temps, les services d’urgence sont confrontés à deux défis: la lutte contre l’incendie et l’évacuation dans des conditions corona.

Un incendie massif menace des milliers de maisons en Californie. Les autorités ont déclaré que plus de 1 300 pompiers étaient impliqués dans la lutte contre les flammes dans le sud de l’État américain. Néanmoins, le feu est hors de contrôle. Aussi parce que la zone est considérée comme très difficile d’accès. Au moins 2600 maisons ont déjà été évacuées et près de 7800 personnes ont dû quitter leurs maisons.

L’évacuation constitue un deuxième défi majeur pour les services d’urgence face à la pandémie effrénée de corona. Cependant, les volontaires ont été formés en conséquence. Toutes les règles de distance et d’hygiène seraient respectées lors des opérations. Les évacués, temporairement hébergés dans des hôtels, sont quant à eux examinés quotidiennement par téléphone, selon le “Los Angeles Times”.

L’incendie s’est déclaré vendredi près de San Bernardino. À ce jour, plus de 8 000 hectares de terres ont été détruits et des panaches de fumée sont également visibles de loin. La cause de l’incendie n’a pas encore été élucidée. Les autorités n’ont pas exclu un incendie criminel. L’incendie dans le sud n’est pas le premier incendie dévastateur en Californie cette année. Un incendie de forêt avait déjà déclenché une opération d’envergure début juin. Environ 600 services d’urgence ont combattu un incendie dans le quartier de Solano.