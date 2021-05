Préparez-vous pour une saison des ouragans «  au-dessus de la normale  » en 2021, prédit la NOAA

Préparez-vous à des nuits (et jours) sombres et orageuses. La saison des ouragans dans l’Atlantique de cette année, qui commence le 1er juin et dure jusqu’au 30 novembre, apportera une autre vague de formation de tempêtes supérieure à la moyenne, suivant les traces de la saison record de 2020, selon les dernières prévisions du National Oceanic. et Administration atmosphérique (NOAA).

Jeudi 20 mai, les scientifiques de la NOAA ont prédit que nous serions plus susceptibles de voir une activité cyclonique «au-dessus de la normale», avec une probabilité de 70% de 13 à 20 tempêtes nommées. De ceux-ci, six à dix deviendront des ouragans et jusqu’à cinq pourraient se transformer en ouragans majeurs, avec des vents atteignant au moins 111 mph (179 km / h).

Une meilleure technologie de détection des tempêtes et de compréhension de la structure des tempêtes a également conduit les experts de la NOAA à recalibrer leurs normes pour ce à quoi ressemble une saison des ouragans «moyenne» – et cette moyenne est maintenant plus élevée qu’auparavant, selon Matthew Rosencrans, perspectives de la saison des ouragans responsable du Climate Prediction Center de la NOAA.

En rapport: Saison des ouragans: combien de temps cela dure et à quoi s’attendre

Auparavant, sur la base des données de 1981 à 2010, 12 tempêtes nommées était la moyenne par saison, avec six tempêtes devenant des ouragans et trois classées comme ouragans majeurs – ceux atteignant la catégorie 3, 4 ou 5 en force. Mais à partir de maintenant, le Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA examinera l’activité des tempêtes en utilisant un ensemble de données d’une nouvelle période de 30 ans: 1991 à 2020. Le nouveau nombre moyen de tempêtes est de 14, dont sept devraient devenir des ouragans, A déclaré Rosencrans lors du briefing de la NOAA. (Le nombre moyen d’ouragans majeurs – trois – reste le même.) Ce changement reflète non seulement une meilleure détection des tempêtes, mais aussi des niveaux plus élevés d’activité des tempêtes au cours des trois dernières décennies. Une explication à cela pourrait être la présence d’une oscillation positive pluriannuelle de l’Atlantique – une variation cyclique de la température de surface de la mer qui est actuellement à un stade plus chaud que la moyenne, ce qui peut augmenter l’activité des ouragans dans l’Atlantique, selon la NOAA.

L’équipe de recherche sur le climat et le climat tropical de la Colorado State University (CSU) a publié ses prévisions pour la saison des ouragans dans l’Atlantique 2021 le 8 avril, prévoyant 17 tempêtes nommées, 8 ouragans et 4 ouragans majeurs. Mais quel que soit le nombre d’ouragans prévus, « il suffit d’un ouragan pour toucher terre » pour en faire une saison active pour les résidents côtiers, selon CSU.

«Ils devraient préparer la même chose pour chaque saison, quel que soit le niveau d’activité prévu», déclare CSU.

Les archives montrent que les tempêtes plus fortes et plus humides sont de plus en plus fréquentes, et de plus en plus de preuves suggèrent que le changement climatique est à l’origine de ce changement.

La vitesse du vent dans les ouragans qui frappent les Bermudes est plus de deux fois plus forte qu’il y a soixante ans, et ils tirent leur puissance destructrice du réchauffement des océans, a rapporté 45Secondes.fr en mars. L’analyse de 4 000 cyclones tropicaux s’étalant sur quatre décennies a montré que ces tempêtes se forment plus souvent et s’intensifient à mesure que les températures mondiales augmentent. Les modèles des chercheurs ont également montré que les ouragans au cours de la dernière décennie ont inondé les zones côtières avec 10% de précipitations supplémentaires en raison du changement climatique – et ce nombre pourrait atteindre 30% avant la fin du siècle.

Le 14 septembre 2020, l’œil de l’ouragan Paulette est passé directement au-dessus des Bermudes (visible sur l’image comme une tache sombre parmi les nuages ​​au nord de l’œil) avec des vents maximums soutenus de 150 km / h. (Crédit d’image: NASA Earth Observatory)

Inférieur à la moyenne dans le Pacifique central

Contrairement à la saison des ouragans dans l’Atlantique, le Pacifique central devrait voir une formation de tempêtes moyenne ou même inférieure à la moyenne, avec seulement deux à cinq cyclones tropicaux émergents (une saison typique produit au moins quatre cyclones), a rapporté la NOAA le 19 mai.

Les experts prévoient moins d’activité cette année parce que les températures de l’océan sont plus fraîches que d’habitude dans l’océan Pacifique tropical central et oriental où se forment des ouragans, « et parce qu’El Niño n’est pas présent pour augmenter l’activité », a déclaré Rosencrans dans le communiqué. La saison des ouragans du Pacifique central dure également du 1er juin au 30 novembre, selon la NOAA.

Les chercheurs en météorologie et en climat du service météorologique national du Royaume-Uni – le Meteorological Office, ou Met Office – s’attendent à une saison cyclonique moyenne pour l’Atlantique Nord, prévoyant 14 tempêtes nommées, sept ouragans et trois ouragans majeurs, dans une prévision publiée jeudi (mai 20).

Iota, la dernière tempête de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2020, était le 13e ouragan de la saison et la 30e tempête nommée. Il a atteint la catégorie 5 le 16 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA Earth Observatory)

L’année dernière, une saison des ouragans de l’Atlantique 2020 extrêmement active a battu des records avec 30 tempêtes nommées, dont 12 ont touché terre dans la zone continentale des États-Unis (cinq d’entre elles ont frappé la Louisiane). La saison a commencé tôt, avec neuf tempêtes nommées se formant entre mai et juillet, et en septembre, le National Hurricane Center (NHC) avait épuisé sa liste de 21 noms d’ouragans de l’Atlantique et a commencé à nommer les tempêtes après des lettres grecques, selon la NOAA.

Avant 2020, la saison des ouragans de l’Atlantique la plus active était en 2005, avec 28 tempêtes nommées. Cette année a marqué la première fois que le NHC a utilisé sa liste de noms et a dû recourir à des lettres grecques, a rapporté 45Secondes.fr.

Le premier des 21 noms d’ouragan sur la liste NHC de cette année est «Ana», suivi de «Bill», «Claudette», «Danny» et «Elsa». Cependant, il reste à voir s’il y aura tant d’ouragans que le NHC exigera des noms au-delà du dernier sur la liste: «Wanda».

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.