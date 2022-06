Préparez-vous pour Samsung Wallet : la grande mise à jour de Samsung Pay arrive la semaine prochaine

Partager

Samsung Pay et Samsung Pass se rencontrent enfin, et bien que Samsung n’ait pas été original avec le nom de Wallet, c’est le portefeuille numérique que nous attendions tous pour nos mobiles Galaxy.

Et finalement il semble Les téléphones Samsung Galaxy auront le portefeuille numérique qu’ils méritentet c’est que le géant sud-coréen envoie déjà des notifications à tous les utilisateurs de Samsung Pay que le service sera mis à jour très prochainement, ainsi que que Samsung Wallet arrive le 16 juin aux marchés internationaux.

Il le fait après s’être présenté en Corée du Sud comme la plateforme qui unifiera les services de Samsung Pay et Samsung Passet bien que le géant de Suwon n’ait pas été trop innovant avec le nom commercial de sa nouvelle application de paiement, on sait qu’elle intégrera tous les services que l’on espère très bientôt les portefeuilles physiques appartiendront au passé.

Sans surprise, nous savons que Samsung Wallet sera prêt pour évidemment gérer nos cartes de crédit et de débit lors du paiement avec votre smartphone, mais vous économiserez désormais également cartes prépayées ou cadeaux, cartes de fidélité, informations d’identification personnelles, cartes d’embarquement dans les transports en commun, nos base de données de mots de passe et même jusqu’à clés de voiture.

Tout cela en plus de la même application, plus moderne et intuitivequi nous permettra de gérer toutes les identifications en toute sécurité, même si nous attendons toujours de savoir si le DNI 4.0 et le permis de conduire pourront également s’adapter à ce type de ‘portefeuilles’.

Samsung Wallet avait été présenté en Corée du Sud il y a quelque temps, et il fera enfin son apparition internationale jeudi prochain, le 16 juin, pour intégrer les services Samsung Pass et Samsung Pay dans le portefeuille numérique que mérite votre mobile Galaxy.

Comment payer avec votre mobile : tout ce que vous devez savoir pour payer avec celui-ci

Quoi qu’il en soit, Samsung franchit le pas pour se rapprocher de Google Wallet et Apple Walletégalement dans son cas avec un avantage supplémentaire dans le protection knox et nativement équipé d’un cryptage numérique et d’un accès via reconnaissance biométrique.

Samsung lui-même avertit que Samsung Pass se chargera de la gestion des identités avec reconnaissance biométrique, stockage des mots de passe et de la clé de voiture intelligente, par exemple. De plus, il confirme que Pay restera le service de paiement numérique via NFC, intégrant également le reste des cartes de fidélité.

Ce qui va changer c’est que nous perdrons les deux applications indépendantes de Pass and Pay, qui sera intégré dans une seule application Samsung Wallet gérer tout comme une plate-forme unifiée.

En tout cas, ils disent de Samsung que si nous voulons garder les services séparésnous pourrons désactiver les mises à jour automatiques dans Galaxy Store en accédant au menu des paramètres de l’App Store Samsung, en réglant la mise à jour automatique de ces applications sur « Jamais ». Nous ne savons pas s’ils resteront disponibles séparément pour toujoursou seulement pour une durée pour l’instant indéterminée.

On a déjà envie de l’essayer donc on sera attentifs le jeudi 16 juin prochain, mais il faut savoir que Samsung Wallet est compatible avec n’importe quel smartphone Galaxy fonctionnant sous Android 9 Pie ou versions ultérieures, et compatibilité précédente avec Samsung Pay.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Rubriques connexes: Samsung

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂