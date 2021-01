Préparez-vous pour le carnaval dans Animal Crossing: New Horizons

La mise à jour de janvier nous laisse avec l’événement de carnaval dans Animal Crossing: New Horizons. Nous allons devoir danser et faire de la « conga ».

L’île de Nintendo continue de se mettre à jour et, comme on nous l’avait promis dans sa dernière mise à jour, nous avons déjà les informations de son nouveau patch. Et ce n’est ni plus ni moins que le Carnaval dans Animal Crossing: New Horizons.

Ce nouveau contenu viendra gratuitement à partir du 28 janvier prochain. Depuis, nous aurons deux semaines pour nous préparer à l’événement qui aura lieu le 15 février. À ce moment-là, un nouveau visiteur fera irruption dans nos vies tranquilles pour proposer plus de défis. Il s’agit de Conga, une dinde avec beaucoup de plumes (littéralement) et qu’il nous demandera de les collecter (les plumes) pour nous apprendre à… danser. La bonne chose est que nous pouvons le faire sur notre île seuls ou avec des amis. C’est bien sûr plus amusant, mais cela nécessite Nintendo Switch Online.

Mais c’est ce qu’apportera l’événement plumeux du festival de la viande. En plus de cela, nous aurons nouveaux articles saisonniers sur TeleNook. Parmi eux, ceux de la Saint Valentin (14 février) mais aussi d’autres liés au Nouvel An lunaire et à une grande finale sportive.

Aussi, pour compléter le pack, il y a un nouveau pack d’émotions, au cas où vous n’en auriez pas assez. Ils sont d’une durée limitée et peuvent être achetés auprès de MiniNook pour les baies (aucun miles requis). À partir du 1er février, nous pourrons faire les émotions Chorégraphie, Vamos, Viva y Confeti. Intrigué, je me trouve coupable.

Des cartes pour tous

C’est encore un peu loin, mais comme c’est souvent le cas avec les choses Nintendo, il va falloir se préparer à la guerre. Et c’est qu’à partir du 26 mars nous pourrons acheter des cartes physiques Pack de collaboration Animal Crossing Sanrio. Il s’agit d’un pack de cartes amiibo de la série Sanrio Collaboration qui comprend des éléments Hello Kitty. Ce qu’ils apporteront n’a pas encore été confirmé, mais des informations seront bientôt publiées.

Ah! Et la prochaine mise à jour aura lieu en mars, un an après son lancement. Ce sera également gratuit et, à cause de l’image qui a été montrée… il s’agira de Mario. Que vont-ils nous apprendre?