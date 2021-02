Préparez-vous pour l’atterrissage du rover Perseverance Mars avec ce documentaire épique de la NASA

C’est le jour de la «folie de Mars» pour les fans de l’espace alors que la mission de rover Perseverance en quête de vie vise un atterrissage épique sur la planète rouge aujourd’hui (18 février).

Dans les heures précédant l’atterrissage, vous pouvez améliorer l’expérience en regardant un documentaire récent de la NASA. En septembre, la chaîne YouTube de la NASA a publié la vidéo de 23 minutes «Countdown to Mars: A Story of Perseverance». Il suit l’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine alors qu’il rencontre des équipes de rover avant le lancement de la mission le 30 juillet 2020.

« Quand vous regardez l’équipe qui a assemblé ce robot et l’équipe qui a mis en place ce lanceur, c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont persévéré », a déclaré la NASA dans une description vidéo YouTube, citant une ligne du documentaire .

Vous pouvez regarder l’atterrissage sur Mars en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA. La diffusion Web commence à 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT), la confirmation d’atterrissage étant attendue à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

En rapport: Comment regarder le rover Perseverance de la NASA atterrir sur Mars

Mises à jour en direct: Suivez l’atterrissage du rover Perseverance Mars!

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct

En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbiteurs se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison.