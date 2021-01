Préparez-vous avec le livre d’art Immortals Fenyx Rising

Si vous aviez envie de plus de paysages, le livre d’art Immortals Fenyx: Rising saura vous satisfaire avec ses 200 pages chargées de motifs

Immortals Fenyx Rising a été l’une des surprises les plus agréables des derniers mois de 2020. Outre son développement, sa mise en scène et sa finition visuelle sont l’un des plus grands atouts du jeu Ubisoft basé sur la mythologie grecque. Profitant de cela, l’éditeur Dark Horse a annoncé la publication du Livre d’art Immortals Fenyx Rising, un produit axé sur la mise en valeur de cette facette du jeu.

Le livre d’art Immortals Fenyx Rising sera disponible à partir du 26 janvier. Pour le moment, comme on le voit dans ComicBook, le livre d’art Immortals Fenyx Rising comptera plus de 200 pages et nous permettra de jeter un œil en profondeur pour en savoir plus sur la façon dont le monde du jeu a été conçu, ses habitants et ses secrets. Il est au prix de 39,99 € et, pour l’instant, il n’y a pas de détails au-delà de sa vente aux États-Unis, bien que vous puissiez toujours tirer importé. Il sera disponible à partir du 26 janvier.

L’histoire du jeu n’est pas encore terminée, car un total de trois DLC narratifs continueront d’être publiés au cours des prochains mois pour compléter l’intrigue et offrir plus d’heures d’aventure. Ils font partie du Season Pass et sont appelés « A New God », « Myths of the Eastern Kingdom » et « The Lost Gods ».

Si vous n’avez pas encore goûté à ce que propose l’aventure, nous vous recommandons de ne pas manquer notre analyse d’Immortals Fenyx Rising.