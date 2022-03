Préparez-vous à payer plus cher votre facture mobile : une étude prédit des augmentations allant jusqu’à 40 % en 3 ans

Selon cette étude, en 2024, les dépenses des utilisateurs du monde entier via la facturation des opérateurs atteindront 73 800 millions de dollars par an.

Au cours des dernières années, les principaux opérateurs de téléphonie mobile ont inclus dans leurs tarifs la possibilité de régler les achats de jeux, d’applications ou encore la redevance mensuelle de nos abonnements streaming comme Netflix via la facture qu’ils nous facturent chaque mois.

Et tout semble indiquer que les dépenses que nous effectuons directement depuis notre mobile augmentera dans les années à venirdepuis un rapport récent de Juniper Research et partagé par le média Business Wire, les prévisions des augmentations jusqu’à 40% de notre facture mobile sur une période de 3 ans.

Au cours des 3 prochaines années, nous ferons de plus en plus d’achats via notre opérateur téléphonique

Cette étude de Juniper Research révèle qu’en 2024, le coût que les utilisateurs feront à travers les factures de nos opérateurs dans le monde s’élèvera à 73,8 milliards de dollarsce que cela veut dire 40% de plus que ce que nous dépensons entre janvier et décembre 2021 par le biais des factures de téléphone, puisque pendant cette période la dépense était 54,4 milliards de dollars dans le monde.

Selon ce rapport, l’augmentation du montant de notre facture mobile est due à la souscription de tarifs avec des données limitées, l’achat de jeux et le paiement de nos abonnements de streaming via la facturation de notre opérateur téléphonique.

En effet, la nouvelle connectivité 5G, qui est déjà bien implanté aux États-Unis, en Europe et en Asienous permet de regarder nos séries préférées avec une très haute qualité, ce qui implique la consommation de beaucoup de Go par mois, c’est pourquoi la chose la plus courante sera que nous décidons de parier sur un tarif avec data illimité, qui a un coût plus élevé, pour ne pas manquer de data en milieu de mois.

De plus, la connectivité 5G nous permet également jouer à nos jeux préférés n’importe où, quelque chose qui a provoqué l’augmentation des dépenses en jeux mobiles, en particulier les titres freemium les plus populaires tels que Fortnite ou Call of Duty. En effet, depuis un an, les dépenses en jeux vidéo mobiles des utilisateurs de smartphones n’ont cessé de croître et tout semble indiquer que Cela va continuer à augmenter au cours des prochaines années..

Enfin, cette étude révèle également que le sous-continent indien sera l’objectif principal des opérateurs téléphoniques pour leur expansion, puisqu’il est prévu que d’ici trois ans la moitié de la population indienne possède un smartphone.

