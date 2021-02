Préparez-vous à l’arrivée des jeux PlayStation sur PC

Sony a changé d’avis et a sur la table l’arrivée des jeux PlayStation sur PC. Et nous avons commencé avec Days Gone.

Le combat des exclusivités semble continuer en laissant de côté la question du PC. S’il est vrai que de nombreux titres Microsoft sont toujours présents sur les appareils de bureau, Sony n’est pas qu’il y ait été très assidu. Cependant, il semble que les choses changent depuis la l’arrivée des jeux PlayStation sur PC en continu.

Cela a été annoncé Jim Ryan, PDG de PlayStation lui-même, dans une longue interview avec GQ Magazine. Le manager donne également des informations spécifiques à ce sujet puisque le premier jeu qui verra le jour dans ce lot sera Jours passés. Et il le fera tout au long du printemps, mais sans date précise.

Ce ne sera ni le seul, ni le dernier. Ceux déjà sortis sur PC, comme Horizon: Zero Dawn, seront rejoints par d’autres IP emblématiques de Sony dans un proche avenir. On ne peut pas les voir sur PC en même temps que sur PS5. Mais vous pouvez déjà prendre pour acquis que le concept d ‘«exclusif» devra être réinventé. Surtout pour ceux qui sont prêts à brûler des conteneurs pour cette nouvelle.

La raison de ce changement d’orientation est simple: les pâtes. Ceci est le résumé, mais Jim le dit d’une manière plus gentille et plus diplomatique. En gros, il affirme que le coût de développement des jeux est de plus en plus cher en raison de sa taille. Donc, permettre à d’autres utilisateurs non PS5 de dépenser leur argent pour eux est toujours une bonne chose.

Le plus drôle, c’est qu’il souligne que les fans de PlayStation n’ont pas eu de mauvaise réaction à l’annonce des précédentes exclusivités de la société sur PC. Et c’est pourquoi ils continueront sur la même voie. Ont-ils regardé les réseaux ou est-ce juste un rallye pour les utilisateurs des compatibles?