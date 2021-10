Préparez-vous à être charmé par Super Monkey Ball : la bande-annonce de lancement animée de Banana Mania

Abonnez-vous à Push Square sur

Super Monkey Ball: Banana Mania ramène enfin la série de manière majeure aujourd’hui, 5 octobre, sur PlayStation 5 et PS4. Le jeu de plateforme d’arcade de SEGA sur les simiens dans les sphères est hors de service depuis un certain temps, mais ce remake, regroupant tous les niveaux et mini-jeux des titres auxquels les fans se soucient réellement, voit son statut restauré.

Pour célébrer le lancement du jeu, nous avons la nouvelle bande-annonce ci-dessus à apprécier, et nous dirions que cela vaut la peine d’être regardé. La vidéo alterne entre des séquences de gameplay et un travail d’animation assez merveilleux, gracieuseté de Powerhouse Animation. Ces scènes joyeuses et dessinées à la main nous rappellent l’intro animée de Sonic Mania, qui était tout aussi délicieuse.

Lancez-vous Super Monkey Ball : Banana Mania aujourd’hui sur PS5 ou PS4 ? Allez singe dans la section commentaires ci-dessous.