Préparez-vous à déballer à nouveau, car le déménagement est gratuit "Déménager" Mettre à jour

Nous nous sommes amusés avec Déménager en avril de l’année dernière. Apportant une bande-son fantastique et un gameplay accessible, nous lui avons attribué 7 étoiles sur 10, principalement déçus de ne pas offrir plus. Développé par SMG Studio, la dernière sortie multijoueur coopérative de Team 17 a été assez réussie et a vu une mise à jour précédente en juillet. Confirmé aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est en cours et elle inverse complètement le principe d’origine.

Convenablement appelé «Moving In», il nous montre ce qui se passe après avoir chargé nos meubles dans une camionnette de déménagement. Jouable avec jusqu’à trois amis localement, cette mise à jour est disponible pour 12 des niveaux originaux de Moving Out, déballant ces fourgons et plaçant vos objets dans une nouvelle maison.

Il offre également une option d’accrochage automatique dans le mode d’assistance, vous indiquant exactement où chaque élément doit aller. De plus, il propose désormais des options de personnalisation des personnages, permettant aux joueurs de changer de chemise, et comprend deux nouveaux mouvements de danse.

Il n’y a pas encore de date de sortie spécifique pour cette mise à jour, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus. Si vous avez manqué le jeu auparavant, une démo eShop gratuite est également disponible, alors pourquoi ne pas l’essayer?

Avez-vous joué à Moving Out lors de son lancement? Vous cherchez à plonger maintenant? Comme toujours, faites-le nous savoir ci-dessous.