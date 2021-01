Comment préparez votre voiture pour votre voyage au ski

Pour se préparer à un voyage de ski ou de snowboard, il ne suffit pas de faire ses valises avec des vêtements adaptés à la météo et des en-cas supplémentaires, ni de prendre la route avec le GPS de son téléphone. Votre voiture nécessite également une bonne préparation pour que votre voyage soit le plus sûr possible. Si vous venez d’une région où les pentes raides, la neige ou la glace sont moins fréquentes, vous devrez tenir compte de considérations supplémentaires auxquelles vous n’aviez peut-être pas pensé auparavant. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre véhicule est prêt à temps pour vos vacances.

1. Vérifiez vos pneus (y compris votre roue de secours)

En montagne, l’état de vos pneus est critique. Avant de partir en voyage, vérifiez la bande de roulement, en vous assurant qu’il n’y a pas de fuites lentes ou de fissures dans le caoutchouc. Utilisez un manomètre pour vous assurer que tous les pneus sont remplis de manière égale, selon les niveaux recommandés par le fabricant. Cela vous permettra de réduire votre consommation d’essence et d’avoir le plus de traction possible lorsque vous roulez sur des pentes raides ou si la route est glissante. Il est essentiel de disposer d’une roue de secours lors de tout voyage, mais surtout lors d’une excursion en montagne. Il peut s’écouler des heures entre deux villes, ou même rencontrer un autre véhicule. Ayez une roue de secours à portée de main, au cas où le pneu tomberait à plat pendant que vous conduisez. Cela vous évitera bien des maux de tête par la suite. N’oubliez pas que certains véhicules récents ne sont pas équipés d’une roue de secours. Si vous n’en avez pas encore, demandez à votre magasin de pneus de préparer une roue de secours ou un pneu supplémentaire pour votre véhicule.

2. Vérifiez vos pauses

S’il est important d’éviter de freiner trop fort sur les pentes, vous devez également vous assurer que vos plaquettes de frein ont encore une bonne durée de vie. En descendant la montagne, vous devrez peut-être rétrograder et taper sur vos freins de temps en temps pour éviter d’accélérer. Il faut également tenir compte de la faune et de la flore. De nombreux animaux traversent la route pendant la journée et la nuit, et vous voulez pouvoir vous arrêter le plus rapidement possible pour éviter un accident.

3. Vérifiez votre huile

Il est toujours bon de vérifier l’huile avant un grand voyage. Changez l’huile si l’heure approche, ou au moins faites l’appoint si nécessaire. La conduite en montagne peut mettre votre moteur à rude épreuve, alors traitez-le bien et prolongez sa durée de vie en gardant l’huile fraîche et pleine.

4. Vérifiez vos phares

La visibilité en montagne, surtout lorsqu’il y a des précipitations, est un facteur de sécurité important. Vérifiez que chacun de vos feux fonctionne, y compris vos feux antibrouillard, dont vous n’avez peut-être pas souvent besoin là où vous vivez. Demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vérifier vos feux de freinage lorsque vous tapez dessus, ainsi que vos clignotants.

5. Utilisez des barres de toit

Si votre voiture est petite ou si vous êtes nombreux à l’intérieur pour ce voyage, nous vous conseillons fortement d’utiliser des barres de toit afin d’y placer vos skis. Vous pouvez en trouver en trouver adaptées à votre véhicule chez Rameder.

6. Faites le point de vos liquides

Vérifiez le liquide d’essuie-glace, l’antigel, le liquide de transmission et l’essence avant de commencer votre voyage. Si vous avez tracé votre parcours et que vous avez déterminé que les stations d’essence sont trop éloignées les unes des autres pour tenir compte des détours ou des routes pittoresques, vous voudrez peut-être emporter un bidon d’essence supplémentaire, juste au cas où.

7. Emportez ces articles essentiels

En plus des articles dont vous aurez besoin pour votre voyage, vous voudrez également charger votre véhicule avec chacun de ces articles de première nécessité.

Une trousse d’urgence comprenant une trousse de premiers soins, des fusées éclairantes, des câbles de démarrage, une lampe de poche, une couverture, une radio AM/FM, de l’eau en bouteille et des collations non périssables, ainsi que tous les articles dont vous pourriez avoir besoin en cas d’urgence, comme des médicaments.

Votre téléphone portable et son chargeur

Un peu d’argent liquide supplémentaire au cas où votre carte serait gelée pour une raison quelconque ou si vous fréquentez une entreprise qui n’accepte pas les cartes ou les chèques

Beaucoup de snacks et d’eau potable

Couvertures supplémentaires

Une litière non agglomérante pour chaton et une pelle au cas où vous seriez coincé

Des vêtements d’hiver chauds que vous pouvez mettre si vous devez aller dehors pour changer un pneu ou sortir d’un banc de neige

Grattoir à glace

Chaînes de pneus

8. Planifiez votre voyage

La couverture cellulaire peut être inégale en montagne, c’est pourquoi vous voudrez avoir une carte de votre parcours – ou du moins une carte de la région – imprimée ou achetée à l’avance. Si vous n’avez fait le trajet qu’une ou deux fois, ou si vous êtes nouveau dans la région, vous voudrez avoir une bonne idée de la façon de vous rendre à votre destination au cas où votre téléphone tomberait en panne ou que vous seriez privé de service. C’est également une bonne idée au cas où un détour se présenterait, afin que vous ayez une idée générale de la région.