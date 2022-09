Préparez votre portefeuille : vivo « passe » le X80 Pro+ et pointe vers le trône Android en sautant directement sur le X90 Pro+

Comme l’a confirmé le prolifique ‘leaker’ @UniverseIce, le constructeur chinois a annulé le X80 Pro+ et passera directement à un vivo X90 Pro+ qui promet et bien dans la gamme la plus ‘premium’ du marché.

Les mouvements se poursuivent dans les bureaux de Directet c’est que le constructeur basé à Dongguan a proposé encouragez-nous ce dernier trimestre 2022 auxquels nous sommes déjà confrontés, démarrage des moteurs avec le nouveau vivo X80 Lite 5G destiné à devenir un best-seller mondial et qui a été présenté en accompagnement du nouveau vivo X Fold+ vitaminé pliable, un smartphone à cent pour cent vaisseau amiral qui est déjà en route vers la Chine exclusivement.

Et maintenant, ce sont les collègues de GSMArena qui nous ont devancés, suivant la piste de @UniverseIceQuoi cette année, nous ne verrons pas de vivo X80 Pro + prêt à mettre à jour la coupe la plus performante du catalogue de la firme chinoise avant l’importante saison de Noël, une annulation dont les raisons n’ont pas été divulguées bien que nous puissions les deviner.

Sans surprise, le prolifique fuite Il a aussi osé sur son compte Twitter affirmer directement qu’effectivement les responsables de vivo avaient décidé annuler le lancement du X80 Pro+ pour donner plus de place à un vivo X90 Pro+ qui est presque prêt et cela représente un saut beaucoup plus important, soulignant ainsi le saut générationnel et se positionne bien mieux pour le premier trimestre 2023 avant même l’ouverture des portes du CES de Las Vegas.

Les sources précisent également que vivant sera créé nouveau vaisseau amiral dans la semaine du 1er décembreafin de maintenir cette stratégie initiée en 2021 de mettez à jour votre haut de gamme tous les six moisavec les Série X70 en première en septembre 2021, le X80 en avril 2022 et ces hypothétiques X90 en décembre 2022.

Vivo X80 Lite 5G : le milieu de gamme de Vivo se prélasse, change de couleur et prend des portraits super nets

De plus, si j’avais déjà du vivant surpris le respectable avec un X80 Pro presque rond en tous points, il parait que le saut sera capital par conséquent, le fabricant a décidé de renommer l’appareil et de ne pas le lancer en tant que X80 Pro +, sautant une génération pour montrez-nous un vivo X90 Pro+ qui se battra avec les meilleurs globalement.

Sans surprise, on parle d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui ne manquera pas de sortir sur ce mobile si les dates promises sont tenues, un chipset qui ouvrira également l’accès aux puces mémoire de dernière génération : le RAM de type LPDDR5X et le Stockage UFS 4.0.

Mais ne vous inquiétez pas parce que la chose ne reste pas ici ni les améliorations, et c’est parce que vivo prévoit d’utiliser les écrans E6 AMOLED de Samsung, la dernière spécification et la meilleure qui ait été montée à ce jour dans un smartphone.

Préparez votre argent pour le vivo X90 Pro+ en décembre, appareil photo principal 1″, nouveau capteur téléobjectif, nouvel algorithme téléobjectif, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, nouvel écran Samsung top E6. @sondesix — Univers de glace (@UniverseIce) 20 septembre 2022

Enfin, on note que le photographie mobile signée ZEISS continuera à faire la guerre, mais met à jour ses capteurs avec un Caméra principale de 1 pouceaccompagné pour l’occasion d’un téléobjectif de 50 mégapixels et d’un ultra grand angle de résolution inconnue.

En tout cas, il est trop tôt pour parler d’un appareil qui, selon de bonnes performances en direct, devra être suivi car attaquera sans vergogne tous les meilleurs du marché mobile… Et en plus, il le fait avec de très bonnes références !

Vivo X Fold+ : le pliable le plus avancé de vivo apporte un nouveau processeur, de meilleurs écrans et plus de batterie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂