Préoccupé par l’état de buggy de Cyberpunk 2077? Le patch 1.02 devrait l’atténuer

Il y avait probablement quelques personnes en sueur lorsque les points de vente ont cassé les critiques pour le prochain Cyberpunk 2077 une fois l’embargo abandonné hier; bugs, plus de bugs et bugs de rupture de jeu semblaient être les nouvelles du jour alors que de nombreux utilisateurs se demandaient si CD Projekt Red pourrait en fait offrir des jeux révolutionnaires deux fois de suite.

Dans un effort apparent pour contrecarrer les scrupules qui ont été soulevés de manière exponentielle au cours des dernières 24 heures, CD Projekt Red a préparé et poussé un autre patch vers le titre, le patch 1.02, qui, selon eux, aide tout à s’installer un peu et à fonctionner un peu mieux. que les critiques ne disent.

Un compte déclare que « c’est un jeu complètement différent » après les correctifs, bien qu’il soit probable Cyberpunk 2077 encore, juste avec moins d’événements révolutionnaires qui ont été rapportés en masse hier.

De peur que nous ne fêtions tous trop vite, il convient de noter: ce patch arrive à un poids gargantuesque de 15 Go pour le Xbox consoles et un peu moins de 9 Go pour PlayStation utilisateurs.

Si tu pensais Call of Duty: Guerre moderne eu des problèmes de ballonnement lorsqu’ils ont réussi à pointer en taille réelle au-dessus de 200 Go du titre avant de proposer des sélections de contenu au coup par coup, alors il semble Cyberpunk 2077 a une course aux armements passionnante en réserve.

Cyberpunk 2077 est déjà bien au-dessus de 100 Go avec les correctifs en cours de téléchargement et le jeu de base, et nous n’avons même pas commencé une forme de DLC ou de contenu supplémentaire, sans parler des mods pour la communauté PC qui devraient arriver par vagues, comme ils le font pour tout ce que CD Projekt Red a publié dans le passé.

# Cyberpunk2077 la version 1.02 est sortie dans la nature. Taille totale du fichier 101,9 Go. pic.twitter.com/PwfaKz6IJg – Digi16bit (@ Digi16bit) 9 décembre 2020

Pourtant, le souci est absolument là, et pour une bonne raison: alors que CD Projekt Red a volé le cœur de nombreux joueurs avec The Witcher 3 étant bien soutenu d’une manière conviviale pour le consommateur, le titre est toujours fraîchement appliqué sur le revers des développeurs polonais qui ont récemment dépassé Ubisoft en tant que société de développement la plus précieuse d’Europe; il pourrait se produire aussi rapidement qu’il a été appliqué, et pèse en grande partie sur la façon dont les fans interagissent avec le titre au lieu des nombres arbitraires proposés par les critiques.

Cela peut prendre un peu de coups, tout comme Call of Duty: Guerre moderne fait, lorsque les joueurs avaient du mal à faire de la place sur leurs disques durs, ce qui a entraîné plus de quelques inquiétudes concernant le processus et les cycles de développement d’Infinity Ward, à partir de l’espace uniquement.

Alternativement, cela pourrait simplement être la nouvelle ère des titres où les dossiers de plus de 100 Go deviennent la norme, car davantage de joueurs sont capables d’exécuter des résolutions 4K maintenant que les consoles ont déclaré avoir « rattrapé » les ordinateurs.

Cela rend le deuxième patch qui aurait été publié avant la date de sortie est même sur nous: comment vous prenez cela dépend de vous.