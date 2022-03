Prenez votre propre Poké Ball réaliste maintenant

Pokémon continue de jouir d’une popularité sans faille. Il y a quelques mois seulement, la dernière partie s’est sécurisée Pokémon : Légendes Arceus En lignes meilleures notes. En même temps nous attend Pokémon Carmin et Carmin une toute nouvelle génération et une région jusqu’alors inconnue cette année.

Pratiquement aucune autre marque n’a autant de marchandises que la Japonais monstres de poche. Certains sont mignons, d’autres sont bizarres. Malheureusement, la qualité des produits varie parfois beaucoup. à GameStop vous pouvez cependant vous procurer des objets de collection de grande qualité.

Pokémon : Vous pouvez tous les attraper avec ces répliques

En plus de beaucoup de courage, les futurs formateurs ont besoin avant tout d’une chose : les bons Pokéballs pour chaque situation. Les balles sont utilisées pour attraper et stocker les Pokémon en partie mignons et en partie terrifiants. Vous pouvez l’utiliser pour utiliser vos propres monstres dans les batailles. Il n’y a guère d’élément de l’univers qui soit plus emblématique que le Pokéball classique.

© Pokémon

Chez GameStop, vous pouvez désormais sécuriser ce modèle et d’autres dans des versions particulièrement élégantes. Les boules ont un diamètre d’un peu moins 8cmressemblent à confusion au modèle et sont livrés avec un boîtier noble.

Cela a un intégré éclairage et des sons et vous aide à présenter parfaitement votre objet de collection. Les balles coûtent cher 119,99 euros pièce et conviennent à tout cosplay.

Un ballon pour chaque occasion

De nouvelles versions de la Poké Ball sont sorties au fil des ans. Ils diffèrent tous dans les nuances. Pendant le premier bal correspond à une balle standard avec un design légèrement réduit Super- et le hyperballe des taux de capture plus élevés et sont particulièrement adaptés contre les Pokémon plus forts.

© Pokémon © Pokémon

Un élément très spécial est le Boule noire. Vous devriez garder cela pour la nuit et pour les grottes. Là, son taux de capture augmente d’un multiple. Ça aussi conception est très inhabituel et diffère grandement des autres modèles.

© Pokémon

Si vous n’en avez jamais assez des Pokémon, mais que l’attente jusqu’à la 9e génération vous semble trop longue, vous devriez attendre avec impatience celui annoncé websérie J’attends avec impatience Pokémon Légendes : Arceus. Ici vous trouverez toutes les infos pour: