Prenez la vraie physique au maximum Le jeu de conduite Drift Type C est disponible dès maintenant sur Steam Early Access

Drift Type C, un jeu de course en physique réelle du développeur indépendant Jon Works Interactive, est disponible sur Vapeur Accès anticipé.

Une nouvelle bande-annonce de gameplay passionnante comprenant quelque 50 voitures authentiques, 100 miles de piste, 13 boss et un éditeur de niveau potentiel a été lancée pour célébrer.

Avant la sortie de la version finale dans quelques mois, les joueurs peuvent faire des suggestions sur ce qui devrait être ajouté pendant cette période d’accès anticipé.

Le trafic, la prise en charge du volant à retour de force, des modèles de voitures qui ressemblent davantage à leurs homologues du monde réel, un réglage de difficulté plus simple et un apprentissage accru, des avancées en matière d’intelligence artificielle, davantage de surfaces de conduite et des personnalisations de véhicules sont quelques améliorations futures possibles.

Dans Drift Type C, votre quête pour libérer le dieu du temps vous mènera à travers neuf biomes différents et 13 guerriers et 13 fantômes. L’hypervésicule, un outil qui ralentit votre chronomètre de course à chaque fois que vous réussissez un dérapage, est un cadeau du dieu du temps pour vous aider dans votre mission.

Avec un modèle de maniabilité précis pour tout, de la puissance au poids, en passant par la configuration du différentiel, le composé de pneus d’usine et les paramètres d’alignement, Drift Type C se spécialise dans les spécifications de voiture hyperréalistes.

Bien que la physique puisse être précise, la gamme d’activités est uniquement limitée par votre créativité.

Drift Type C comprend les courses de rallye tout-terrain, en plusieurs étapes, le dorifuto bata du, la conduite sur des plateaux, le signalement, la livraison de tofu, le DIY Space Gymkhana, l’envoi de SMS en conduisant ou la conduite d’un bus sans raison apparente. Vous pouvez effectuer tout cela, de jour comme de nuit, par tous les temps. E

Même la conduite dans un monde séparé où l’aérodynamique est affectée par des densités d’air différentes est une option. Vous pouvez conduire tout ce que vous pouvez imaginer !

Un cadre hybride généré de manière procédurale avec plus de 100 miles de route est disponible dans le vaste jeu de bac à sable Drift Type C. Vous pouvez même entrer en mode créatif et créer vos autoroutes, villes et événements si vous souhaitez encore plus de personnalisation.