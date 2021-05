Prenez des billets gratuits pour voir un endroit calme, partie II TÔT au Texas!

Elixirs & Co Roll-on Enfants Calmes 10ml

Le Roll-On Enfants Elixirs & Co est conçue pour calmer les enfants agités. Formulé à partir de Fleurs de Bach alliées aux huiles essentielles , ce roll-on à appliquer localement les aide à retrouver calme et tranquillité. Des fleurs de Bach qui aident à calmer les enfants agités : Dame-d'onze-heures, Saule, Houx, Impatiente, Verveine Des huiles essentielles gaies et rassurantes : Clémentine, Orange douce, Mandarine rouge, Litsea cubeba Le Roll-On Enfants apparaît comme une solution contre les tensions et les chagrins. Elle vise à susciter la bonne humeur et la sérénité chez l'enfant. Certifiée BIO par Ecocert. Elixirs&Co.; est une société dont le concept global de bien-être repose exclusivement sur les Fleurs de Bach. Ils utilisent des complexes floraux au goût du jour afin de répondre aux nouvelles attentes de la vie contemporaine.