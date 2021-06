Prends ta guitare, Rocksmith arrive +

Ubisoft nous apporte à nouveau de la musique et des guitares avec l’annonce de Rocksmith + pour cette année.

Ubisoft fait partie de ces entreprises qui font généralement des choses un peu étranges. Des sports extrêmes aux jeux de danse. Mais c’est précisément pour cela qu’il n’est pas étrange pour nous de voir le Annonce Rocksmith +, un nouveau service qui vise à vous aider à apprendre à jouer de la guitare.

On a vu le jeu original il y a quelques années (beaucoup, alors n’approfondissons pas pour ne pas se sentir encore plus vieux…) et maintenant les Français nous apportent un nouvel opus adapté à aujourd’hui, la technologie et, surtout, ceux que nous avons autour de nous.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’un jeu/service dans lequel nous trouverons une immense bibliothèque qui sera à notre entière disposition pour apprendre à jouer de la guitare électrique, acoustique et de la basse. Le fait est que nous pouvons utiliser notre propre instrument sans avoir besoin de rien d’autre. Bien que, si nous le voulons, nous pouvons le connecter au mobile (s’il s’agit d’une guitare connectable, bien sûr) et que notre appareil intelligent devienne le microphone.

Le service Rocksmith + a de nouveaux ajouts par rapport à son prédécesseur. Entre autres, un système de tablatures, de lecture midi, de playlists ou de vidéos explicatives, soit de la communauté, soit des gars d’Ubisoft eux-mêmes. Rocksmith Discover est également ajouté, où ils donneront des cours sur les techniques et la théorie musicale. De plus, Rocksmith Workshop nous permettra d’éditer les chansons avec nos arrangements.

Rocksmith + sera disponible à partir de l’été sur PC et à l’automne sur consoles. Mais pour le moment, nous pouvons nous inscrire à la version bêta qui sera lancée sous peu. Si vous êtes déjà intéressé, vous devrez passer à la caisse tous les mois. Concrètement, les tarifs sont de 14,99 € par mois, 39,99 € pour 3 mois ou 99,99 € pour un an.