Prendre une photo à Noël: 6 conseils pour la photographie de Noël

Les photos à Noël sont comme des cadeaux sous le sapin de Noël – après tout, toute la famille se réunit généralement pendant les vacances. Afin de mettre en scène habilement cet événement photographiquement, il y a quelques points à considérer. Nous avons rassemblé six conseils pour la photographie de Noël.

Auparavant, l’image devait simplement rester à Noël. Après tout, il n’y avait pas d’appareils photo numériques et chaque sortie coûtait de l’argent. Vous n’avez pas eu de tentatives sans fin, car alors la pellicule était pleine en un rien de temps. Avec les appareils photo numériques et les smartphones d’aujourd’hui, au moins vous n’avez plus ce problème. En règle générale, vous pouvez déjà voir à l’écran si votre photo de Noël a réussi ou non. Néanmoins, avec quelques réglages, vous pouvez vous assurer de vous rapprocher un peu plus de la photo parfaite.

1. Prenez des photos de test et éteignez le flash

Pour les photos de Noël atmosphériques, vous ne devez pas utiliser de flash.

Tout d’abord, il est recommandé de prendre quelques photos de test. Vous vous êtes donc déjà habitué aux environs et aux conditions de luminosité et n’êtes pas complètement au dépourvu lorsque la famille arrive pour Noël. À ce stade, testez plusieurs perspectives et paramètres de votre caméra. Ce que vous devriez faire sans, cependant, si possible, c’est l’utilisation d’un flash. L’atmosphère de Noël avec toutes les bougies, lumières et autres éléments ne prendrait pas tout son sens avec un éclair. Sans le flash, cette ambiance spéciale est beaucoup mieux capturée et vous évitez également l’effet yeux rouges.

2. Utilisez un trépied et des lumières indirectes

En n’utilisant pas le flash, la durée d’exposition requise est plus longue. Signifie: Vous avez besoin d’une main très ferme pour une prise de vue réussie – ou d’un trépied pour éviter le flou. Les trépieds sont disponibles pour les smartphones et les appareils photo reflex dans toutes les gammes de prix imaginables. Même les modèles les moins chers sont toujours meilleurs que de se passer de trépied. Les lumières indirectes aident également avec les images trop sombres. Un lampadaire, positionné un peu à l’écart de l’action, est déjà utilisé pour mieux éclairer la scène.

3. Prenez une photo de groupe à Noël

Que serait Noël sans la photo de groupe obligatoire dans laquelle tous les membres de la famille sont alignés? Cependant, il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit avec un tel arrangement afin d’obtenir un enregistrement réussi.

Tout d’abord, ce qui suit s’applique également ici: L’utilisation d’un trépied est vivement recommandée, sinon vous devez prouver une main assez ferme. Évitez également de placer le groupe juste devant le sapin de Noël bien éclairé. Il vaut mieux prévoir une petite distance par rapport à l’arbre. Si vous voulez être sur la photo vous-même, une photo avec un retardateur temporisé est votre choix.

4. Organisez les personnes au sein du groupe

Les personnes de grande taille doivent toujours être placées à l’arrière et au milieu.

Il n’est pas moins important de placer les personnes individuellement correctement et raisonnablement au sein du groupe. Si un nombre particulièrement élevé de personnes doit être inclus dans l’image, il faut envisager l’échelonnement de plusieurs rangées. Un petit essai et erreur aide toujours ici. La règle est généralement: des personnes de grande taille à l’arrière et une disposition dans laquelle les personnes grandissent vers l’intérieur. S’il y a un risque de problèmes d’espace, il est également recommandé que les personnes photographiées se tournent légèrement vers le centre et se rapprochent ainsi. Cela apporte non seulement un peu plus de dynamisme à la composition générale, mais comprime également un peu le groupe.

Quand il s’agit de photos de groupe à Noël, n’hésitez pas à utiliser le déclencheur – l’espace de stockage est abordable, après tout. Avec beaucoup de gens en particulier, si vous ne prenez que quelques clichés, vous courez le risque que quelqu’un ait les yeux fermés ou ne regarde pas dans l’objectif. Dans ce cas, il vaut mieux prendre autant de photos que possible, vous pourrez toujours les trier plus tard. Cependant, ce processus est généralement plus rapide que d’avoir à modifier en profondeur la photo plus tard, car vous ne voyez que sur grand écran que l’image n’était pas si parfaite après tout.

5. Augmentez la valeur ISO dans des conditions sombres

Une valeur ISO plus élevée est recommandée dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Dans des situations de faible éclairage, il est conseillé d’augmenter la valeur ISO dans les réglages manuels. Les valeurs de 100 ou 200 conviennent, par exemple, aux photos à la lumière du jour. Lorsque vous prenez une photo de Noël, vous devriez plutôt choisir une valeur plus élevée, cela aide souvent. Remarquez cependant: plus la valeur ISO est élevée, plus le bruit de l’image est important. Cette option doit donc être utilisée en doses. Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience dans ce domaine, le réglage automatique est souvent suffisant.

Comme en plein air, le principe suivant s’applique à la photographie de Noël: ne jamais prendre de photos à contre-jour. Cela assombrit les motifs réels au premier plan. Les rétro-éclairages gênants doivent être supprimés avant de prendre la photo. Si cela n’est pas possible, vous devez absolument essayer de changer de position afin d’obtenir un meilleur résultat.

6. Prenez des photos de Noël en HDR

Avez-vous entendu parler de la photographie HDR? Cela garantit non seulement des résultats impressionnants pour les prises de vue en extérieur, mais peut également être très utile pour les photos de Noël. Après tout, grâce au HDR, plusieurs enregistrements sont réalisés avec différents niveaux d’exposition et automatiquement assemblés par le système.

Entre-temps, de nombreux appareils photo et snaps de smartphone ont intégré un mode HDR correspondant, qui peut parfois également être installé ultérieurement via une application. Une photo HDR est souvent une simple pression sur un bouton. Prenez simplement deux photos, une avec et une sans HDR, pour voir la différence.