Prendre la solution de facilité avec le changement d’Eren dans Attack on Titan

Nous arrivons à l’arc final de l’anime (et du manga), et avec lui, nous voyons le changement d’Eren dans Attack on Titan. Quelque chose prenait la voie facile.

L’un des manganimes les plus acclamés de la dernière décennie touche à sa fin. Si dans le manga nous sommes déjà à l’apogée de la résolution de tout, dans l’anime cette conclusion tant attendue a commencé avec la première de la dernière saison. Et nous y voilà, pour en parler Changement d’Eren dans Attack on Titan qui a été forgée tout au long de l’intrigue. SPOILERS de gros manga.

Un garçon qui ne cherche que la liberté

Récapitulons pour tous ceux qui ont oublié. Eren est un garçon qui a vécu à Shiganshina avec sa famille et avec le rêve de voir le monde hors des murs. Maintenant, Bertodeto, Reiner et Annie sont venus pour tout gâcher et massacrer tout le monde. Jusqu’ici bon, non? Total, grâce à Grisha, son père, il obtient le pouvoir de devenir un titan.

Tout au long du manganime, nous avons vu comment Eren a grandi, cherchant à la fois à se venger de ceux qui ont détruit sa maison et à gagner la liberté pour tous ceux qui vivent sur les murs. Oui, il a connu des hauts et des bas, mais comme tout personnage chargé du sort d’une ville entière. Cependant, tout cela commence à «changer» dans cette dernière ligne droite.

Eren a décidé d’attaquer directement l’ennemi, le pays qui a lancé tous ces enfants capables de devenir des titans spéciaux pour les massacrer. Maintenant, tous ses collègues depuis leur formation pour devenir soldat se demandent que c’est la voie à suivre. Cependant, ils ont pu apprécier de première main la haine insensée à leur égard, sans raison.

Nous parlons de personnes qui instillent la haine chez un peuple simplement parce que leurs ancêtres ont causé d’énormes dommages aux leurs. Des gens qui n’ont absolument rien à voir avec des actes passés, qui ne cherchent qu’à vivre du mieux qu’ils peuvent, enfermés dans des murs. Décision, d’ailleurs, prise de les sauver de la guerre entre les clans. Résumé très brièvement.

Combattre ou mourir

Maintenant, qu’est-ce que je pense de la décision d’Eren? Honnêtement, dans les possibilités qu’Isayama nous a laissées, elle est la meilleure. Si clair. Et attention, un génocide est regrettable, mais nous parlons de décennies de souffrance et d’assujettissement d’une nation à une autre à cause de ses ancêtres.

Avant tout cela, le dialogue a été tenté (un peu, tout est dit), rejeté unilatéralement par Marley. Alors, que devrait faire Eren? Abandonnez et laissez tous vos proches massacrés comme des chiens? Car ne vous y trompez pas, c’est ce qui a été montré tout au long du manga.

La décision de faire d’Eren Public Enemy No. 1 pour forcer une alliance me semble, honnêtement, très pauvre. Dans le sens où tous ses amis savent que ce que fait le protagoniste est de les sauver, de leur offrir un monde libre dans lequel vivre, comme ils l’ont toujours rêvé.

Comment est-ce payé? S’unir à l’ennemi pour l’assassiner. Alors que dans le manga, on nous montre que c’est ce qu’Eren pourrait rechercher, pour moi, c’est toujours une fin très injuste pour le personnage.

Pourquoi devez-vous offrir la tête d’un de vos amis à l’ennemi pour faire la paix? Ils l’ont eux-mêmes rejetée avant, en plus de déclarer une guerre unilatérale. En outre, qu’est-ce qui garantit que les hauts responsables de Marley ne donnent pas suite à la politique de haine en raison des actions d’Eren? Ils ont déjà menti pour continuer le combat.

Pour moi, il y a de nombreuses lacunes dans cette décision de tuer Eren, pas seulement parce qu’il semble que d’un moment à l’autre, on passe du goût du protagoniste à la haine. Même quand on découvre qu’il fait tout pour eux. A part Jean, est-ce que quelques hôtes pour la mort de Marco suffisent?

Pour mettre fin à cette affaire, je crois que tous les actes impardonnables qui ont été commis à un peuple innocent comme l’actuel Eldia sont pardonnés trop rapidement. Tout pour chercher à plaire à tout le monde. Aucun terrain d’entente n’a été recherché, impliquant la révélation des mensonges de Marley sans génocide impliqué.

Eren méritait une meilleure fin. Ne meurs pas des mains de Mikasa, embrasse-toi. Car un gars qui donne sa vie pour protéger ceux qu’il aime, même si sa décision est discutable, ne devrait pas voir tous ses amis contre lui.