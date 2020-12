Premiers points de repère: le Snapdragon 888 de la puce supérieure perd contre l’A14 d’Apple

Début décembre, la nouvelle puce supérieure Snapdragon 888 de Qualcomm est désormais disponible pour la première fois. Malgré des améliorations de performances par rapport au Snapdragon 865, le processeur ne semble pas concurrencer les puces Apple A13 et A14.

Les experts en matériel d’AnandTech ont d’abord rendu compte des résultats de référence. Le Snapdragon 888 a atteint une valeur monocœur de 1135 et une valeur multicœur de 3794 dans le benchmark Geekbench 5. À titre de comparaison: l’iPhone 12 Pro avec la puce Apple A14 a atterri ici à 1603 et 4187 points, respectivement, et bat clairement le Snapdragon 888.

Même l’iPhone 11 Pro, qui a maintenant plus d’un an, avec l’Apple A13 devance le Snapdragon 888 avec 1331 ou 3366 points, au moins dans la zone de noyau unique.

La performance en fonctionnement continu est également importante

Les résultats du benchmark graphique GFXBench sont similaires. Ici, le Snapdragon 888 a atteint un total de 86 fps et se trouve donc toujours derrière l’iPhone SE, la série iPhone 11 et la série iPhone 12.

Cependant, AnandTech note un point crucial dans ces résultats de référence: les données sur la consommation d’énergie et les performances durables du Snapdragon 888 ne sont pas encore disponibles. Si la puce Qualcomm parvenait à offrir des performances élevées non seulement sous une charge maximale, mais également en mode normal sans étranglement, elle pourrait encore reconquérir la couronne de performances d’Apple.

Le Snapdragon 888 devrait être installé dans de nombreux produits phares d’Android en 2021.