«  Premiers modèles complets  » d’un embryon humain fabriqué en laboratoire

Les scientifiques ont créé des sphères creuses de cellules qui ressemblent à des embryons humains dans leurs premiers stades de développement. Les embryons artificiels, appelés «blastoïdes», pourraient permettre aux scientifiques d’étudier le développement humain précoce, l’infertilité et la perte de grossesse sans expérimenter sur des embryons réels.

Deux groupes de recherche distincts ont créé ces embryons modèles en utilisant des méthodes différentes, et chacun a publié ses résultats le 17 mars dans la revue Nature Portfolio.

Un groupe de recherche a commencé avec un humain adulte peau cellules, qu’ils ont génétiquement reprogrammées pour ressembler à des cellules embryonnaires, selon une déclaration . Les chercheurs ont ensuite développé ces cellules modifiées sur un échafaudage 3D qui les a guidées dans une forme sphérique. La structure résultante imitait étroitement un blastocyste humain, une structure qui contient généralement quelques centaines de cellules et se forme environ quatre jours après qu’un spermatozoïde féconde un ovule et implants ultérieurs dans la paroi utérine, Nature News a rapporté .

Le deuxième groupe de recherche a commencé avec l’humain cellules souches , comprenant à la fois des cellules souches embryonnaires et des cellules souches dérivées de tissu cutané adulte, connues sous le nom de «cellules souches pluripotentes induites», a rapporté Nature News. L’équipe a traité les cellules souches avec des produits chimiques spécifiques connus sous le nom de facteurs de croissance pour les amener sous la forme d’un blastocyste.

Les deux équipes ont démontré que leurs blastocystes faits maison se comportaient de la même manière que les vrais, en ce sens qu’ils se formaient comme des sphères creuses et contenaient trois types de cellules distinctes qui finissaient par former différentes parties du corps, comme le font les blastocystes, a rapporté Nature. De plus, les sphères pourraient «s’implanter» dans une feuille de plastique, qui représentait la paroi utérine humaine.

Malgré ces similitudes, aucun des deux modèles ne recrée parfaitement un embryon humain et, sur la base des preuves provenant de modèles murins similaires, les sphères ne peuvent probablement pas se développer au-delà du stade de blastocyste. Les preuves suggèrent que, lorsqu’ils sont implantés dans un utérus de souris, les blastoïdes de souris ne parviennent pas à se différencier correctement en types de cellules supplémentaires, potentiellement en raison de la façon dont leur expression génique diffère des vrais blastocystes, selon un rapport de 2019 dans le journal. Cellule de développement .

« Je considérerais cela comme une avancée majeure dans le domaine », Jianping Fu, professeur de génie mécanique à l’Université du Michigan, Ann Arbor, a dit à NPR . « C’est vraiment le premier modèle complet d’un embryon humain. »

« Avec cette technique, nous pouvons fabriquer des centaines de ces structures. Cela nous permettra donc d’étendre notre compréhension du développement humain très précoce », José Polo, biologiste du développement à l’Université Monash en Australie et auteur principal de la première étude, dit NPR. « Nous pensons que ce sera très important. »

Cependant, les expériences soulèvent de sérieuses questions éthiques.

« Je suis sûr que cela rend toute personne moralement sérieuse nerveuse lorsque les gens commencent à créer des structures dans une boîte de Pétri qui sont si proches d’être des êtres humains primitifs », a déclaré Daniel Sulmasy, bioéthicien à l’Université de Georgetown, à NPR. « Plus ils pressent l’enveloppe, plus je pense que quiconque serait nerveux à l’idée que les gens essaient en quelque sorte de créer des êtres humains dans un tube à essai. »

À partir de maintenant, la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches (ISSCR) a une directive qui fixe des limites de temps aux expériences sur les embryons humains en laboratoire, en les plafonnant à 14 jours, a rapporté Nature. Ce capuchon est destiné à empêcher l’embryon de mûrir au-delà d’un point où ses cellules commencent à se différencier en structures complexes; dans la grossesse humaine, le blastocyste implanté formerait une «strie primitive» au jour 14, qui est une marque qui signale un changement vers cette différenciation. Les deux équipes de recherche ont respecté cette règle dans les nouvelles expériences sur les blastoïdes.

L’ISSCR prévoit de publier des lignes directrices mises à jour sur les structures ressemblant à des embryons, telles que ces blastoïdes, en mai 2021, selon Nature.

Dans un rapport publié en février 2020, la société a déclaré que de tels modèles « auraient de grands avantages potentiels pour comprendre le développement humain précoce, pour la science biomédicale et pour réduire l’utilisation d’animaux et d’embryons humains dans la recherche. Cependant, des lignes directrices pour la conduite éthique de cette ligne de travail ne sont actuellement pas bien définis », selon la déclaration de l’Université Monash.

Pendant ce temps, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis « continueront à examiner les demandes au cas par cas », selon un communiqué publié le 11 mars par Carrie Wolinetz, directrice de la politique scientifique des NIH.

