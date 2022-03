Premiers indices du Xiaomi Mi Band 7 : écran toujours allumé, GPS, alarme intelligente et plus

Nous avons déjà pu connaître les premières données du Xiaomi Mi Band 7. Ce sera le prochain bracelet intelligent Xiaomi.

Il fait partie de la série des portables le plus vendu au monde, et il n’est pas surprenant que Xiaomi ait l’intention de continuer à assurer la continuité de la famille Mi Band. Après quatre années à la tête du marché des dispositifs « portables », la firme a déjà les yeux rivés sur nouvelle génération de cette série de produits à succès.

La Xiaomi MiBand 7 Cette année 2022 arrivera, basée sur tout ce qui a été appris avec les générations précédentes, et introduisant des améliorations intéressantes par rapport à l’actuel Mi Band 6. Aujourd’hui, grâce à une fuite, nous avons pu accéder à certaines de ces améliorations.

Les nouvelles qui arriveront avec le Xiaomi Mi Band 7 ont été divulguées

Grâce à [una filtración proveniente de XDA](https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-7-leak/), nous avons appris que le Xiaomi Mi Band 7 va élever le niveau par rapport à la génération actuelle, introduisant des nouveautés telles que la prise en charge de écran « toujours allumé »GPS intégré, fonction d’alarme intelligente et un écran plus grand que dans l’édition actuelle.

La personne qui a réussi à extraire les informations de l’appareil assure qu’il porte le nom de code « L66 », et que son numéro de modèle serait M2129B1 et M2130B1.

Il a été confirmé que le la résolution de votre écran est de 192 x 490 pixels, et que l’une de ses nouveautés serait la prise en charge du mode « Always on Display ». En fait, grâce à plusieurs captures d’écran divulguées, il a été possible de savoir à quoi ressemblera ce mode lorsqu’il reste actif.

A tout cela, il faut ajouter l’inclusion de GPS intégré au bracelet lui-mêmeet l’incorporation d’une nouvelle fonction appelée « Smart Alarm », qui fera vibrer le bracelet comme un réveil trente minutes avant de l’heure prévue pour l’alarme.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas commenté l’arrivée de votre nouveau bracelet. Il convient de mentionner que la dernière édition a été présentée en mars 2021, vous n’aurez donc peut-être pas à attendre trop longtemps pour assister à la présentation de la nouvelle. Mon groupe 7.

