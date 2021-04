Premiers Ghostbusters: Afterlife Regardant à gauche Ghostbuster original Ernie Hudson Speechless

Original chasseur de fantômes Ernie Hudson a fourni un examen très prometteur, bien que bref, de la suite de l’héritage à venir, Ghostbusters: l’au-delà. L’acteur bien-aimé a partagé une image de lui-même aux côtés du réalisateur Jason Reitman et a décrit la nouvelle aventure comme « si bonne » avant d’ajouter qu’elle le laissait « sans voix ». Ce cachet d’approbation de l’une des équipes d’origine devrait rendre les fans de la franchise encore plus enthousiastes pour Ghostbusters: l’au-delà qu’ils ne l’étaient déjà et, espérons-le, apaiseront les inquiétudes des sceptiques.

Oui, le sourire sur cette image est authentique. #Ghostbustersafterlife est si bon, que j’étais sans voix!@JasonReitmanhttps://t.co/Leiqu5UkjCpic.twitter.com/K4kSJJfkoc – Ernie Hudson (@Ernie_Hudson) 19 avril 2021

Reitman a révélé que Ernie Hudson avait vu la suite il y a quelques jours, sous-titrant la même image avec « A Ghostbuster a vu Ghostbusters Afterlife. » Bien qu’il ait fallu un peu de temps à Hudson pour révéler son opinion, il est possible que l’expérience l’ait laissé si sans voix qu’il était même incapable de taper … jusqu’à présent.

Ghostbusters: l’au-delà présente une foule de nouveaux personnages pour une nouvelle génération, dont Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. Après avoir été expulsés de leur domicile, deux enfants et leur mère célibataire sont contraints de déménager dans une ferme héritée de leur défunt grand-père, située à Summerville, dans l’Oklahoma. Lorsque la ville subit une série de tremblements de terre inexpliqués, les enfants découvrent le lien de leur famille avec les Ghostbusters originaux, qui sont devenus une sorte de mythe car beaucoup ont depuis longtemps oublié les événements du «Manhattan Crossrip de 1984». Ils découvrent l’héritage secret que leur grand-père a laissé derrière eux.

Le plus excitant de tous, le film mettra en vedette Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts, qui reprendront chacun leurs rôles du film original, avec même Bill Murray, qui a toujours été contre tout chasseurs de fantômes suites, après avoir été persuadé de revenir en tant que Peter Venkman.

Murray a même promis que Ghostbusters: l’au-delà continuera l’héritage du film original, tout en apportant quelque chose de différent à la série chérie. « Il (Jason) a une idée vraiment, vraiment merveilleuse qu’il a écrite avec un autre gars formidable avec qui j’ai travaillé, Gil Kenan, qui a fait la ville d’Ember. Tous les deux ont écrit un film Ghostbusters qui le ramène vraiment à la vie et a vraiment la sensation du premier », a déclaré Murray. « Plus que le deuxième ou celui de la fille. Il a une sensation différente de deux sur quatre, et je pense qu’il a vraiment quelque chose. »

Ces sentiments ont été repris par le camarade de Murray chasseur de fantômes, Ernie Hudson, qui a décrit le film comme étant « vraiment conforme à ce que les fans espéraient, et il est vraiment lié aux deux premiers films. »

« C’est un nouveau casting génial » qui « apporte le meilleur de lui-même, et je pense que [Ghostbusters] méritait « , a déclaré Hudson. » Ce n’est pas quelque chose de ce genre qui a été mis en place juste pour que le studio gagne plus d’argent. Mais vraiment, l’amour et l’engagement de Jason à son égard, j’en ai été très touché. »Sur la base de la réaction d’Hudson au film fini, cet amour et cet engagement de Reitman transparaissent vraiment.

Ghostbusters: l’au-delà devrait être publié aux États-Unis le 11 novembre 2021, après avoir été retardé trois fois par rapport à la date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle. Cela nous vient de Twitter d’Ernie Hudson.

