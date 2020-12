Premiers correctifs: le début d’un long chemin pour Cyberpunk 2077

Ça commence par quelque chose, je suppose

Les controverses vont et viennent. Nous pouvons tous faire des erreurs dans toutes sortes de domaines; toutes les erreurs d’impression et les problèmes sont permis… jusqu’à un certain point. Bien entendu, une erreur d’un chirurgien – par exemple – n’est même pas comparable à distance à celle d’un développeur de jeux vidéo. Cependant, la loi de la vie veut que chacun apprenne de lui-même, quelle que soit la profondeur ou l’ampleur de la gaffe en question. Espérons que CD Projekt RED ne tombera pas à nouveau sur la même pierre; bien sûr, le coup sera difficile à oublier.

Le monde entier attend depuis des années le jour où il pourra enfin jouer la sortie très acclamée. Cyberpunk 2077. Lancez cela, avouons-le, même si nous avons apprécié notre pèlerinage à travers Night City, a été désastreux. Un titre plein d’erreurs, de plantages, de fichiers corrompus et d’autres éléments qui n’étaient pas présentés correctement dans le jeu a abouti à un conglomérat qui pourrait bien être défini comme une idée brillante exécutée de manière médiocre; Techniquement, on pourrait dire qu’aucune erreur n’a été commise dans l’industrie du «triple A» depuis plus d’une décennie. Mais qu’est-ce que je vais vous dire que vous ne savez pas déjà? Maintenant, ce qui compte le plus, c’est l’avenir du titre.

Les développeurs travaillent d’arrache-pied pour corriger les défauts de leur produit qu’ils ont probablement, ou du moins, ont prévu de manger au cours des cinq ou six prochaines années. Dès le jour du lancement de Cyberpunk 2077 quelques mises à jour ont été appliquées à celui-ci. Cependant, il y a un peu plus d’une semaine, de nombreux joueurs ont commencé à signaler des problèmes dans leurs sauvegardes. Cependant, grâce à l’organisation de l’étude polonaise, ce problème est déjà corrigé avec le hotfix ou simplement patch, sorti il ​​y a quelques jours.

Il correctif, qui donne son nom à la version 1.06 du titre, corrige l’échec critique de la sauvegarde des parties. Celles-ci étaient limitées au maximum de huit mégaoctets de données enregistrées, ce qui a essentiellement causé une perte irrémédiable de notre progression dans Cyberpunk 2077 si cette quantité de mégaoctets a jamais été dépassée. Il a été constaté qu’une forte récurrence du système de création du jeu a un impact gigantesque sur l’écriture des données. Donc si quelqu’un (comme moi) est amoureuse de artisanat et mise au rebut dans les jeux de rôle; cet échec aurait pu être fatal pour beaucoup et il l’était sûrement pour beaucoup d’autres.

D’un autre côté, ce nouveau patch ne peut malheureusement pas être appliqué aux jeux déjà endommagés. En bref, si un utilisateur était sur le point de battre le jeu, il est fort probable qu’en créant un objet supplémentaire – son avance de peut-être 25 heures a été détruite, pour ne jamais revenir. Si c’était mon cas, j’aurais sûrement désinstallé le titre et je le réessayerais une fois assez de temps passé pour qu’il soit jouable. Le hotfix s’occupe également de corriger quelques bugs mineurs comme la disparition de Dum Dum à l’entrée de Totentanz.

Je pense que nous sommes tous d’accord qu’une production de cette ampleur, même si elle le peut, ne devrait pas permettre des échecs aussi flagrants. Il est clair que le CDPR aurait dû investir plus de capital et de temps dans testeurs qu’elle ne l’a réellement fait. Que ce soit la faute des organisateurs, des investisseurs ou de toute autre entité de cette « pyramide » Cyberpunk 2077«Je suppose que les choses auraient pu être bien pires. Mieux aussi, mais pire; bien sûr que oui. Désormais, les responsables de la maintenance du projet doivent traverser un long chemin de rivières et d’épines pour atteindre la stabilité technique pour tous. Eh bien, les joueurs sur console et sur PC continuent d’avoir des inconvénients différents lorsqu’ils jouent.

En tant que propriétaire du jeu, je voudrais suggérer un correctif d’amélioration de la stabilité en termes de fréquence d’images par seconde et une meilleure optimisation globale du jeu. Eh bien, je rends grâce que je peux au moins jouer à environ 40-45 images avec un ordinateur qui, selon les développeurs – vous devriez pouvoir exécuter le jeu à une résolution de 1080p à 60 ips stables avec des paramètres graphiques moyens-élevés.