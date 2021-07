Profitez des premiers chapitres du manga The Hunters Guild : Red Hood. Une nouvelle histoire de chasseurs et de loups-garous qui arrive en espagnol.

Manga Plus est la plateforme en charge de nous apporter de bons mangas en espagnol et GRATUITEMENT. C’est le cas de la nouvelle histoire que nous présente le manga La Guilde des Chasseurs : Chaperon Rouge, dont vous pouvez profiter en espagnol et en anglais.

Cette nouvelle histoire nous met dans la peau d’un garçon qui veut être un chasseur, mais qui, en raison des circonstances de la vie, est vu combattre des loups-garous avec un chasseur d’armes à feu. Vous pouvez profiter des quatre premiers chapitres de cet article. Semaine après semaine, nous vous apporterons les chapitres de ce manga qui promet beaucoup pour son histoire et son dessin.

Intrigue du manga Red Hood

La série des œuvres lauréates de la 14e édition des Golden Future Awards commence ! Une confrontation passionnante entre humains et loups-garous dessinée avec des lignes uniques et captivantes ! Qui gagnera cette bataille à mort : l’humanité ou les monstres ? Ici commence une nouvelle série fantastique passionnante qui captera tout votre intérêt !

Chapitres disponibles

