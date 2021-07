Premiers chapitres du manga Dandadan de Tatsu Yukinobu

Une nouvelle œuvre de Tatsu Yukinobu ? Attentif au manga Dandadan. La peur, la terreur et de nombreuses choses surnaturelles vont de pair dans cette histoire.

Encore une fois, Manga Plus nous apporte de nouveaux mangas sur sa plate-forme en anglais et en espagnol. Ces dernières semaines, nous avons eu l’introduction d’histoires telles que le manga Hunters Guild: Red Hood et ce manga Dandadan.

A Dandadan, deux jeunes auront du mal entre la peur, la terreur et le mystère. Une histoire de Tatsu Yukinobu qui a été très bien accueillie par le public et qui vise assez haut. Dans cette entrée, vous pouvez accéder à la page manga de Manga Plus en espagnol ainsi qu’à tous les chapitres qui ont été publiés jusqu’à présent.

intrigue manga

Takakura est un jeune homme qui aime l’occultisme qui ne croit pas aux fantômes, tandis que son ami, Ayase, ne croit pas aux extraterrestres, mais ensemble ils tomberont sur un mystère qui défiera toutes leurs croyances et conventions. Une terrifiante histoire d’adolescent commence !!

Chapitres de mangas

C’est ainsi que l’amour est né – Chapitre 1

C’est un extraterrestre, non ? – Épisode 2

Alors c’est une bagarre entre grand-mères hein ? – Chapitre 3

Allons aux toilettes – Chapitre 4

Débarrassons-nous de cette grand-mère turbo – Chapitre 5

Voulez-vous du crabe? – Chapitre 6

C’est la grand-mère à 1000km/h non ? – Chapitre 7

Mangez du crabe – Chapitre 8

On est pas d’accord, hein ? – Chapitre 9

Où seront vos œufs ? – Chapitre 10

Alors il y a une mandarine pourrie hein ? – Chapitre 11

Il s’avère que c’est une jolie fille – Chapitre 12

Une fille très louche est arrivée – Chapitre 13

Il y a des cascades Sarasara pendant un moment – Chapitre 14

Appelons-la Acrosara – Chapitre 15