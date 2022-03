Premières sur Star+ pour mars 2022

in

Une fois de plus, Étoile+ renouvelle son large catalogue de titres avec des offres variées pour ses utilisateurs. La plateforme sœur de Disney+ aura parmi ses offres les plus marquantes le spin-off tant attendu de Comment j’ai rencontré votre mère, Comment j’ai rencontré ton pèrequi a déjà confirmé sa deuxième saison à travers Hulu. De plus, vous pouvez profiter de la dernière version de Guillermo del Toro, l’allée des âmes perdues.

SÉRIES

9-1-1 (2 mars)

La cinquième saison arrivera complète ce mercredi. En outre, vous pouvez profiter des quatre épisodes précédents de cette émission.

Le décrochage (3 mars)

La série commencera par la sortie des trois premiers épisodes, puis aura une première hebdomadaire. Il s’agit de l’histoire de Elizabeth Holmes, une femme devenue la plus jeune milliardaire de l’histoire mais qui a fini par tout perdre en moins de 24 heures. C’est en vedette Amanda Seyfried.

Comment j’ai rencontré ton père (9 mars)

La comédie acclamée créée par Carter Bays et Craig Thomas aura son premier spin-off. Après la tentative ratée avec Greta Gerwig en tant que protagoniste, vous pouvez voir cette version dirigée par Hilary Duf. le protagoniste sera sophiequi dira à vos enfants à quoi ressemblait la vie romantique à l’ère des applications de rencontres et des médias sociaux.

Les Protecteurs (9 mars)

La première saison arrivera complète la semaine prochaine. Produit en Amérique Latine, il a été créé par Marc Carnevale et présente les stars de Adrien Suar, Andrés Parra et Gustavo Bermudezqui incarnent des représentants du football qui cherchent à offrir à leurs clients la carrière la plus saine dans un monde aussi complexe que celui du sport.

Outlander (9 mars)

La sixième saison arrivera par Étoile+avec une première hebdomadaire des différents épisodes de cette histoire d’amour entre claire et jamie, bien avant l’arrivée de la révolution américaine. Vous pouvez également voir les livraisons précédentes sur la plateforme.

Les Simpson (16 mars)

Les quatre premiers épisodes de la 33e saison arriveront à la mi-mars. De plus, vous pouvez voir toutes les tranches précédentes.

Vie et Beth (18 mars)

Protagonisée par Amy Schumerse concentre sur la vie de Béth, une femme qui a tout ce qu’elle veut : un bon travail, une relation stable et vit à Manhattan. Un incident va la faire affronter son passé et avec cela tout va changer, au point de repenser comment elle en est arrivée là où elle est maintenant.

Bios. Des vies qui ont marqué la vôtre – Épisode Aterciopelados (18 mars)

Une nouvelle diffusion du documentaire sur la musique développé par National géographique où la vie des principaux artistes latins est passée en revue. Le chauffeur sera le leader du groupe Bombe Stéréo, Li Saumetqui racontera comment s’est déroulée la tournée du groupe colombien velouté.

Le Résident (23 mars)

La cinquième saison de la série viendra s’ajouter dans son intégralité aux 4 déjà disponibles sur la plateforme. Ce drame médical des travailleurs de la Hôpital Chastain Memorial cherche à s’immiscer parmi les fictions qui ont marqué le genre, comme Urgences aux urgences et L’anatomie de Grey.

FILMS

Frais (4 mars)

Non a rencontrer Steve à une époque où il ne croit plus aux applications de rencontres. Pour cette raison, il accepte de lui donner son numéro, et avec lui commence un lien dans lequel il va bientôt découvrir des goûts étranges. C’est en vedette Daisy Edgar-Jones et Sebastian Stan.

L’allée des âmes perdues (16 mars)

Juste avant la livraison Les Oscars dans lequel il a reçu des nominations pour le meilleur film, la conception de costumes, la photographie et la conception de la production, le dernier film est signé par Guillermo del Toro. met l’accent sur Stanton, un jeune homme avec beaucoup de charisme qui parvient à se faire une place dans une foire où il apprend différentes astuces. Au fil du temps, il fait équipe avec un psychiatre pour lancer une série d’escroqueries qui pourraient se terminer de la pire des manières.

