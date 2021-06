Premières réactions pour la deuxième saison de Lupin

Lupin est de retour sur Netflix ! Six mois ont dû s’écouler à partir de la première de la première saison pour avoir de nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming. La partie 1 a fait fureur et s’est classée comme la troisième plus grande version jamais publiée sur le service. Répéterez-vous la seconde ? Découvrez les premières réactions et mèmes sur les réseaux sociaux. Épingle de sûreté!

76 millions de vues tourné la série avec Omar sy dans la surprise de l’année avec son arrivée à la bibliothèque le 8 janvier. La suite était déjà confirmée et il n’a fallu que six mois pour revoir les aventures d’Assane. Cette saison s’accompagne de plus d’action et comprend la confrontation avec Hubert Pellegrini.







Les fans les plus fanatiques du programme devaient se lever tôt pour être les premiers à voir le cinq nouveaux chapitres. Avec une moyenne de 44 minutes par expédition, le lancement est parfait pour planifier un marathon du vendredi soir. « J’ai déjà hâte au marathon que je vais faire demain de la série Lupin », était le ton des commentaires.

Lupin aura-t-il une troisième saison ?

Parmi les expressions figuraient ceux qui ont déjà vu les cinq épisodes et s’interrogent déjà sur la suite de la série. La bonne nouvelle? Netflix a confirmé en mai que la partie 3 de Lupin était déjà en production. Même son showrunner, George Kay, a affirmé que les deux premières saisons ne fonctionnaient que comme « le premier chapitre d’une plus grande série ».

La vérité est que le personnage est basé sur Arsène Lupin, qui apparaît dans les romans policiers de l’écrivain français Maurice Leblanc entre 1905 et 1950. Au cours de cette période, il a eu de nombreux publications, histoires et pièces de théâtre qui peut servir d’inspiration pour que la série Netflix se poursuive pendant de nombreuses années.

