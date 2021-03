Premières réactions des fans à la première de Zack Snyder dans la Justice League

Le 18 mars 2021 Ce sera un jour qui restera gravé dans la mémoire des fans de DC Comics, comme le monde en témoigne déjà « Ligue de justice de Zack Snyder », la coupe tant attendue du réalisateur après Joss Whedon réalisée en 2017, qui n’a captivé ni les fans ni les critiques. Sa première était sur le service de streaming HBO Max, mais en Amérique latine, il existe plusieurs options pour le voir et qui l’a déjà fait ils ont laissé leurs sentiments sur les réseaux sociaux.

Synopsis officiel: Déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain, Bruce Wayne aligne ses forces avec Diana Prince avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques. Chacune des recrues fait face à des démons de son propre passé. transcender, leur permettant de s’unir et de former une ligue de héros sans précédent pour combattre Steppenwolf, DeSaad et Darkseid. « .

Après des années de mouvements virtuels et dans différents événements avec des bannières, même des avions survolant différents endroits, les fans qui ont réalisé la devise « Relâchez la coupe Snyder », qui fin 2019 les acteurs du film se sont joints à la demande, Ils pouvaient déjà profiter du film et exprimer leurs émotions sur Twitter. Découvrez les réactions!

Une œuvre d’art. Une fin ouverte avec Darkseid, le discours Batman – Joker et la scène finale. C’est l’univers que DC mérite, il a totalement effacé le désordre de Whedon 2017. Warner, vous avez fait une grosse erreur en méprisant sa vision, merci, Zack Snyder. #SnyderCut pic.twitter.com/ErMgNN2vta – Javi ☭ (@javiestmx)

En général la rétroaction est positive, marquant une différence totale entre ce long métrage et celui de 2017, qui n’avait pas été bien vu par les fans eux-mêmes. La portée de ce qui a été réalisé a dépassé la barrière des rivalités et Frères Russo, qui étaient en charge du dernier que nous avons vu de la Avengers dans le Univers cinématographique Marvel, ils ont également laissé un message au réalisateur: « Beaucoup de respect. Nous regarderons avec tout le monde. ».

Ce retour était la grande vengeance de Zack Snyder, puisque lors du tournage du film en 2017, il a appris le suicide de sa fille, L’automne, et selon ses paroles il n’avait pas la force de continuer, c’est pourquoi il s’est retiré de tout projet de film. Maintenant tu peux dire ça sa coupe de « The League of Justice » est son long métrage le mieux noté dans une filmographie qui compte 12 productions, qui atteindra treize avec ‘Armée des morts’, bientôt disponible sur Netflix.