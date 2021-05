Premières réactions des fans à la deuxième saison de Who Killed Sara?

Depuis sa première le 24 mars, il y a presque deux mois, la série Qui a tué Sara? C’est devenu l’un des contenus les plus discutés et la deuxième saison tant attendue vient d’arriver sur le service de streaming Netflix. Il cherchera à renouveler le succès du premier opus, qui a été le plus vu sur la plateforme en avril. A l’occasion des nouveaux épisodes, les fans ont déjà fait des commentaires sur les réseaux. Découvrez leurs réactions!

Avec la promesse d’offrir plus de mystère au public, voici le synopsis officiel: «Un corps mystérieux enterré dans la cour de sa maison menace de renvoyer Álex Guzmán en prison. En même temps, Álex découvre la vraie personnalité de sa sœur Sara, qu’il n’a manifestement jamais connue. Sera-t-il capable de trouver la vérité et de se venger sa famille? « .

La première partie nous mène au meurtre de Sara, où le premier accusé est son frère, Álex Guzmán, qui passe 18 ans en prison. Après sa libération, son objectif principal sera de découvrir qui était le véritable meurtrier et pourquoi il a été identifié comme le coupable.. En guise d’avance, Manolo cardona Il a dit: « Cette saison va résoudre de nombreuses questions du public ».

Ce thriller 2020, crime, drame, romance et fiction de vengeance a beaucoup de questions de la part des téléspectateurs. Comme nous vous avons déjà avancé avec tous les détails que vous devez savoir avant de regarder la saison 2, les inconnues sont le nouveau rôle d’Álex Guzmán, qui sont les suspects du crime, les nouvelles incorporations et si Chema et Lorenzo se donneront une nouvelle opportunité.







Les nouveaux épisodes de la deuxième saison de Who Killed Sara? sont désormais disponibles sur la plateforme Netflix, et les fans qui se sont levés tôt en Amérique latine l’ont déjà vu, ou du moins quelques épisodes. C’est pour ça que ici nous vous apportons les premières réactions de cette partie 2 sur le réseau social Twitter. Voyez ce qu’ils en pensent!

+ Réactions de la deuxième saison de Who Killed Sara?