Premières réactions à Angelina Jolie dans le rôle de Thena dans Eternals

FORAN Coppervit - Carences en cuivre cheval de course ou de sport - Contenance: 5 L

Qu'est ce que le cuivre pour le cheval? Le cuivre fait partie des oligo éléments et se trouve en toute petite quantité dans l'alimentation du cheval. Le cuivre participe dans l'organisme du cheval à l'activité d'enzymes et joue un rôle dans les réactions chimiques. Il participe à l'oxydation du glucose. Source idéale de cuivre organique lors de carences en cuivre ou lorsque le cuivre de la ration est présent en quantité insuffisante ou difficilement assimilable. Il est utile pour les défenses immunitaires du cheval, et actif dans les états infectieux et inflammatoires du cheval. Associé au fer il contribuera à la production des globules rouges et pourra se révéler intéressant tant en phase d'anémie, qu'en période de préparation de grosses échéances. Cet aliment complémentaire est recommandé pour : les chevaux à l'élevage : le taux de cuivre peut influencer la fertilité des juments, l'élasticité des tissus mais aussi la peau. Les foals et les yearlings ont également des besoins en cuivre pour le développement optimal de leur structure osseuse. les chevaux à l'entraînement et en compétition, car le cuivre participe activement dans l'élasticité des tissus. les chevaux et yearlings en préparation aux ventes : le cuivre améliore la qualité des poils et de la peau. Présentation - Forme : Liquide - A ajouter directement dans la ration de votre cheval Flacon de 1 L ou 5 L Composition : Mélasse, propylène phycol. Constituants analytiques : Humidité ....................................................... 84,40 % Sucres et amidon ............................................. 10,0 % Cendres brutes .................................................. 5,5 % Protéines brutes ............................................... 2,60 % Matières grasses brutes .................................... 1,50 % Additifs au kilos : Vitamines : Vitamine E ................................................. 15 250 mg Biotine .......................................................... 6 100 µg Vitamine B12 ................................................... 915 µg Oligo-éléments : Cuivre .......................................................... 6 100 mg Manganèse .................................................. 3 050 mg