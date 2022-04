Premières photos révélées pour Paramount + Comedy Jerry et Marge Go Large

Paramount + a dévoilé le premier aperçu de leur prochaine exclusivité Jerry et Marge deviennent grands avant sa sortie plus tard cette année. La comédie de style de vie devrait faire sensation sur le réseau de streaming grâce en partie au talent considérable qu’ils ont à bord.

Bryan Cranston, lauréat d’un Tony Award et nominé aux Oscars, joue aux côtés d’Annette Bening, nominée aux Oscars et aux Tony Awards, dans le rôle du couple titulaire Jerry et Marge. Le film bénéficie également d’une solide distribution de soutien, notamment Anna Camp (True Blood, Pitch Perfect) et Rainn Wilson (The Office).

Jerry et Marge deviennent grands est une adaptation du célèbre article du Huffington Post de Jason Fagone du même nom, racontant l’incroyable histoire de Jerry et Marge Selbee. Écrit pour l’écran par le nominé aux Emmy Awards Brad Copeland et réalisé par le lauréat d’un Oscar David Frankel (Le diable s’habille en Prada).

L’incroyablement vraie histoire des Selbees







L’article de Fagone détaille l’histoire incroyablement vraie du couple de retraités Jerry et Marge qui ont découvert une faille mathématique dans leur loterie locale. Gerald Selbee était dyslexique, ce qui a rendu sa vie scolaire difficile jusqu’à ce qu’il découvre un don mathématique unique qui s’est développé de manière similaire.

L’esprit de Jerry était apte à reconnaître des modèles mathématiques d’une manière que les gens normaux ne pouvaient pas observer. Le fait de perfectionner son nouveau talent a fait de Jerry un passionné de puzzle, quelque chose qu’il a porté dans sa vie professionnelle lorsqu’il a déchiffré le code de production secret de General Mills tout en travaillant pour les concurrents de Kellogg’s.

C’était un modèle mathématique différent qui aurait un impact beaucoup plus important bien plus tard dans la vie de Jerry, la loterie de l’État du Massachusetts. Le voyage a commencé lorsque Jerry et Marge ont repris un dépanneur dans leur ville natale d’Evart, dans le Michigan, et y ont installé un appareil de loterie.

La machine a rapporté un bon profit pour l’entreprise du couple et après des années à regarder les gens jouer à divers jeux, Jerry a acquis une assez bonne compréhension de leur fonctionnement. Ainsi, lorsqu’un nouveau jeu, la loterie du Massachusetts, a été introduit, il a rapidement repéré un oubli.

Toutes les six semaines, quelqu’un ne gagnait pas le jackpot, il y avait un roulement qui augmentait considérablement le prix en argent à tous les niveaux en tant qu’événement récurrent. Jerry s’est rendu compte que s’il ne jouait que pendant les semaines de déploiement, en achetant des milliers de billets à chaque fois, il pourrait générer un retour positif où il était assuré de recevoir plus d’argent qu’il n’en avait payé.

Jerry et Marge ont mis en place une raquette très réussie, faisant participer leurs enfants à l’arrangement entre autres. À leur apogée, ils achetaient et triaient des dizaines de milliers de billets de loterie par semaine. Au total, Jerry et Marge ont réalisé plus de 7,75 millions de dollars de bénéfices sur une période de huit ans.

L’humble couple ne souhaitait pas établir un style de vie somptueux et a plutôt choisi de rester dans leur modeste maison, vivant confortablement. Le reste de la richesse qu’ils ont remis dans leur ville natale d’Evart, heureux de répartir les gains parmi la communauté locale.

Jerry et Marge deviennent grands devrait être présenté en première au Festival du film de Tribeca le 15 juin de cette année, arrivant exclusivement sur Paramount + à peine 2 jours plus tard, sur tous les marchés où le service est disponible simultanément.





